Başkan Gümüş’ten Ramazan Bayramı mesajı

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Ramazan Ayı’nın Menteşe’de birlik ve beraberlik içinde geçtiğini belirterek, “Yardımlaşma ve dayanışmanın arttığı bir Ramazan ayını daha geride bırakarak, Bayrama ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Başkan Gümüş mesajında şu ifadelere yer verdi: “Ramazan ayı boyunca kurduğumuz iftar sofralarımızda her gün binlerce hemşehrimizle birlikte iftarımızı açtık. Şimdi de birlik ve beraberlik içinde Ramazan Bayramı’nı kutlayacağız. Sevgili Menteşeliler; Sevgi, saygı ve hoşgörünün birleştirici gücü olan bayramlar kırgınlıkların unutulduğu, mutlulukların paylaşıldığı özel günlerdir. Bu özel ve anlamlı günde sevdiklerimizle bir araya gelecek, büyüklerimizi ziyaret edeceğiz. Menteşe Belediyesi olarak bizler de tüm birimlerimizle bayramınızı sevdiklerinizle huzur içinde geçirebilmeniz için görevimizin başında olacağız. Vatandaşlarımızdan ricamız bayram sürecinde yoğun olacak araç trafiğinde emniyet kemerlerini takmaları ve trafik kurallarına uymaları. Barışın, hoşgörünün ve huzurun hüküm sürdüğü, umut dolu bayramlarda bir arada olabilmek dileğiyle tüm hemşehrilerimin Ramazan Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum”