Başkan Gümüş’ten karne hediyesi Lunapark bileti

Covid-19 salgın tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim yoluyla başlayan ve kimi zaman yüz yüze sürdürülen 2020-2021 eğitim öğretim yılı öğrencilerin bugün karnelerini almaları ile sona eriyor.

Salgının sürecinde çocukların yüz yüze eğitimden uzak kaldığını belirten Başkan Gümüş, “Pandemi hepimizin hayatını olumsuz etkiledi. Bu süreçten en çok etkilenenler de çocuklarımız oldu. Zaman zaman yüz yüz eğitimler yapılsa da eğitimlerinin büyük bir dönemini uzaktan online olarak sürdürmek zorunda kaldılar. Bu süreçte çocuklarımızın eğitimlerinden geri kalmamaları için tablet desteğinde bulunduk. Pandemi sürecinde online eğitime erişimi olmayan öğrencilere, ücretsiz tablet dağıtarak çocuklarımızın eğitimlerini eksiksiz bir şekilde devam etmelerini sağladık. Hepimiz için ne kadar zor bir dönem olsa da çocuklarımız yarın karnelerini alacaklar. Yarın karnelerini alıp getiren çocuklarımıza lunapark bileti hediye edeceğiz. Kademeli normalleşme sürecine girdiğimiz bu süreçte çocuklarımız dışarı çıkıp eğlenmeyi, güzel ve keyifli vakit geçirmeyi hak ediyorlar. Biz de onların hem eğitimlerine hem de hem de sosyal yaşantılarına katkı sağlamak için, tüm imkânlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz” dedi.