Başkan Gümüş’ten ‘Karne Günü’ mesajı

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş 2021-2022 eğitim-öğretim yılının sona ermesi nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Mesajında, “Pandemi engelinin olmadığı bir eğitim - öğretim yılını geride bıraktık. Karnelerini alarak yaz tatiline başlayan öğrencilerimizi tebrik ediyor, iyi tatiller diliyorum. Değerli öğretmenler, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı yetiştirmek için gösterdiğiniz gayretten dolayı hepinize minnettarız. Öğrencilerimiz kadar sizler de dinlenmeyi hak ediyorsunuz. Sevgili çocuklar, bir eğitim - öğretim yılını daha geride bıraktınız. Karnelerinize yansımış olan notlar ne olursa olsun bizler her zaman sizlerin yanındayız. Menteşe Belediyesi olarak yaz tatilinizi verimli geçirmeniz için kültür, sanat ve spor içerikli yaz kursları açtık. İlgi alanlarınız doğrultusunda kurslarımızdan ücretsiz olarak yararlanabileceksiniz. Hepinize iyi tatiller diliyorum” dedi.