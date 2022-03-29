banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Mesut Özil Takıma Geri Mi Dönüyor?
Mesut Özil Takıma Geri Mi Dönüyor?
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor
Trabzonspor, bu sezon İstanbul takımlarına kaybetmedi
Trabzonspor, bu sezon İstanbul takımlarına kaybetmedi
Çekya’da akaryakıt fiyatlarında rekor artış
Çekya’da akaryakıt fiyatlarında rekor artış

Başkan Gümüş’ten açıklama

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, ulaşım, kent meydanı düzenlemesi ve Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi ile ilgili yapılan eleştirilere cevap verdi.

MUĞLA 29.03.2022, 13:19
Başkan Gümüş’ten açıklama

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, ulaşım, kent meydanı düzenlemesi ve Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi ile ilgili yapılan eleştirilere cevap verdi.

Başkan Gümüş yaptığı yazılı açıklamada, “Son günlerde Muğla Büyükşehir Belediyemizin özellikle Menteşe İlçemizde gerçekleştirmiş olduğu faaliyet ve hizmetlerle ilgili olarak kamuoyunu yanıltıcı ve gerçeklerden uzak açıklamalar yapılmaktadır. Bu konuda Muğla Büyükşehir Belediyesine yapılan eleştiriler, merkez ilçe belediyesi olarak bizleri de içine almaktadır. Menteşe Belediye Başkanı olarak ben ve ekibim, Muğla Büyükşehir Belediyemizle 2014 yılından bu yana tam bir koordinasyon ve işbirliği içerisinde çalıştık; ilçe halkımıza hizmetin en iyisini sunabilmek için canla başla emek verdik, vermeye de devam edeceğiz. Muğla Büyükşehir Belediyemiz, kuruluşundan bu yana ilçemizin başta altyapı çalışmaları olmak üzere yol, ulaşım ve sosyal belediyecilik faaliyetleri ile her alanda örnek projelere imza atmış ve Menteşemizin tarihi kent dokusunu da koruyacak şekilde ilçemizi hak ettiği belediyecilik anlayışı ile buluşturmuştur. İlçemizde Büyükşehir belediyesi sorumluluk alanında olan yollarda altyapı ve üstyapı çalışmalarını kısa sürede tamamlayarak kentimizin yol ve kavşaklarda araba yığınlarına kurban edilmesinin önüne geçmiştir. Aynı şekilde Menteşe Belediyemiz de gerek kent merkezinde gerekse kırsal mahallelerde yol çalışmalarına gece gündüz devam etmektedir. Yollar konusunda haksız eleştirilerde bulunanlar, özellikle yaz döneminde turistlerin kentimize gelmesiyle sıkışan ve merkezi yönetimin sorumluluğunda olan Denizli ve Aydın bağlantı yolları üzerindeki akıllı kavşaklar konusunda tek bir cümle bile söyleyememektedir. Mesnetsiz açıklamadaki konulardan birisi de Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’dir. Bu tesis kuruluş amacını modernlikten alan, gerek mimarisi, gerekse içeriğiyle Türkiye’ye örnek olan bir tesistir. Bu modern tesis Muğla’nın özenle koruduğu yaşam tarzını ortaya koyması açısından da önemli bir yapıttır. Açıklamada bir diğer vurgu yapılan konu ise kent meydanıdır. Hukuki ve dönemsel olarak birçok zorluğun yaşandığı kent meydanı projesinde sona gelinmiş, önümüzdeki günlerde bu meydan düzenlenen törenle halkımızın hizmetine girecektir. Menteşe Belediye Başkanı olarak, Muğla Büyükşehir belediyemize yapılan bu haksız eleştirilerin sahiplerini biraz daha gerçekçi olmaya ve hem Büyükşehir hem de Menteşe Belediyelerinin yaptıkları hizmetleri daha yakından takip etmeye, kendilerini Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezini ziyarete ve şimdiden kent meydanı açılış törenine davet ediyorum” dedi.

Yorumlar (0)
16°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19