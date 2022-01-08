Başkan Gümüş’ten ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ mesajı

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yayımladığı mesajında tüm basın emekçilerinin gününü kutlayarak, basının çoğulcu ve katılımcı demokrasinin temel öğelerinden biri olduğunu belirtti.

Mesajında; kamuoyunun doğru bilgi almasının ancak özgür basın ile mümkün olduğuna dikkati çeken Başkan Gümüş, demokratik düzenin sağlıklı işlemesi için basının her anlamda özgür olması gerektiğini kaydetti.

Başkan Gümüş mesajında şu ifadelere yer verdi: “Basın toplumsal bilinç oluşmasını sağlayan, kurumlar ve halk arasında bilgi akışını sağlayan en önemli etkenlerden birisidir. Basının toplumun sesi olma işlevini yerine getirebilmesi, basın özgürlüğünü kısıtlayan engellerin kaldırılmasına, doğru, ilkeli, özel yaşama saygılı habercilik anlayışının benimsenmesine ve basın meslek ilkelerine bağlı kalınmasına bağlıdır. Günümüzde pek çok dinamik gibi basın da ağır bir baskı altındadır. Tüm bu zor şartlarda basın etik ilkelerine bağlı, tarafsız ve doğru haber üretmek için çalışan basın emekçilerine saygılarımı sunuyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günlerini kutluyorum”