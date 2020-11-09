Başkan Gümüş’ten ‘10 Kasım’ mesajı

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 82’nci yıldönümü nedeniyle yazılı bir mesaj yayınladı. Başkan Gümüş mesajında “Tarihin akışına yön veren bilgisi, barışçılığı ve karakteri ile eşsiz bir devlet adamı olan Ata’mızı aramızdan ayrılışının 82. Yılında saygı ve özlemle anıyoruz” dedi.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün sadece ileri görüşlü bir devlet adamı değil, aynı zamanda büyük bir devrimci ve düşünce adamı olduğunu belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Atatürk’ün yıllar önce açıkladığı düşüncelerinin güncelliğini koruduğunu ve çağdaşlık yürüyüşünde Türkiye’nin yolunu aydınlattığını kaydetti. Başkan Gümüş mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Büyük Önder Atatürk, ülkenin ve halkın içinde bulunduğu olanaksızlıklara boyun eğmemiş, kararlı ve dirençli tutumuyla Türk halkını, bağımsızlık doğrultusunda yönlendirerek zafere ulaştırmıştır. O’nun, ülkemizin kurtuluşu ve çağdaşlaşmasında oynadığı rol, tarihin akışına yön verecek büyüklüktedir. Türk Ulusunun kurtarıcısı, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, eşsiz devlet adamı ve büyük devrimci Atatürk, sonsuza kadar gönlümüzde yaşayacak, ilke ve devrimleri ülkemizin geleceğine yön vermeye devam edecektir. Aramızdan ayrılışının 82. yılında, Türk Ulusunun gönlünde ölümsüzleşen Büyük Önder Atatürk’ü bir kez daha saygı, minnet ve şükranla anıyorum" dedi.