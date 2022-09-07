Başkan Gümüş, “Zabıtalarımız çözüm odaklı çalışıyor”
Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş 1-7 Eylül Zabıta Haftası nedeniyle Zabıta Birimini ziyaret ederek ekiplerin zabıta haftasını kutladı.
Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş 1-7 Eylül Zabıta Haftası nedeniyle Zabıta Birimini ziyaret ederek ekiplerin zabıta haftasını kutladı.
Menteşe Belediyesi Zabıta ekipleri ile zabıta biriminde bir araya gelerek haftalarını kutlayan Menteşe Belediye Başkanı Gümüş “Belediye deyince vatandaşın aklına ilk önce zabıta gelir. Çünkü zabıta belediyemizin sahada görev yapan en önemli birimlerindendir. Belediyemizin aynasıdır. O nedenle zabıtaya çok görev düşüyor. Zabıta müdürlüğümüz resmi tatil, bayram ve mesai gözetmeden büyük bir özveriyle halkımıza hizmet sunuyor. Zabıtalarımız yasalar çerçevesinde tüm vatandaşlarımıza eşit bir yaklaşımla çözüm odaklı çalışıyor. Halkımızın huzuru ve güvenliği için çalışan tüm zabıta personelimizin bu anlamlı gününü kutluyorum.” dedi.
Başkan Gümüş konuşmasının ardından Zabıta Birimi ile Yalabık Parkında hatıra fotoğrafı çektirdi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|5
|13
|2. Konyaspor
|5
|11
|3. Fenerbahçe
|5
|10
|4. Başakşehir
|4
|10
|5. Gaziantep FK
|5
|10
|6. Adana Demirspor
|5
|10
|7. Galatasaray
|5
|10
|8. Trabzonspor
|5
|10
|9. Kayserispor
|5
|6
|10. Antalyaspor
|5
|6
|11. Giresunspor
|5
|6
|12. Kasımpaşa
|5
|6
|13. Alanyaspor
|5
|5
|14. Karagümrük
|4
|4
|15. Sivasspor
|5
|3
|16. İstanbulspor
|4
|3
|17. Hatayspor
|4
|1
|18. Ümraniye
|5
|1
|19. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Bandırmaspor
|3
|9
|3. Keçiörengücü
|4
|7
|4. Boluspor
|4
|7
|5. Pendikspor
|4
|7
|6. Eyüpspor
|4
|7
|7. Sakaryaspor
|4
|6
|8. Manisa Futbol Kulübü
|3
|6
|9. Rizespor
|3
|5
|10. Samsunspor
|4
|5
|11. Gençlerbirliği
|4
|5
|12. Göztepe
|4
|5
|13. Adanaspor
|4
|4
|14. Tuzlaspor
|4
|4
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|4
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
|10. Valencia
|4
|6
|11. Mallorca
|4
|5
|12. Girona
|4
|4
|13. Almeria
|4
|4
|14. Rayo Vallecano
|4
|4
|15. Espanyol
|4
|4
|16. Real Valladolid
|4
|4
|17. Sevilla
|4
|1
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|4
|0