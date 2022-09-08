Başkan Gümüş Zabıta personeli ile bir araya geldi

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Zabıta Haftası nedeniyle Menteşe Belediyesinde görev yapan Zabıtalar ile düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi.

Yemekte Menteşe Belediyesi Zabıta Personellerinin Zabıta Haftalarını kutlayan Başkan Gümüş, “Sizler halkımızın iş adamından esnafına kadar her kesimiyle birebir diyalog kuran belediyemizin en önemli birimlerindensiniz. Yasaları herkese eşit uygulayarak toplumun çıkarlarını her şeyin üzerinde tutmanız sayesinde Menteşemizde halkımızın huzuru ve güvenliğini sağlıyorsunuz. Menteşemiz için mesai mefhumu gözetmeden özverili şekilde çözüm odaklı olarak görev yapmaya devam edeceksiniz. Tüm zabıta arkadaşlarımın bu anlamlı gününü kutluyor görevlerinde başarılar diliyorum. Emekli personelimize de bugüne kadar verdikleri hizmetler nedeniyle teşekkür ederim” dedi.

Başkan Gümüş konuşmasının ardından Belediye Başkan Yardımcıları Leyla Ersöz, Mehmet Güven ve Levent Ünver ile birlikte emekli olan zabıta personellerine teşekkür plaketi takdim etti.