Başkan Gümüş: “Ramazan dayanışma ve paylaşma ayıdır”

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş Ramazan Ayının başlaması nedeniyle yazılı bir mesaj yayımladı. Başkan Gümüş mesajında, “Ramazan ayı bizleri birbirimize bağlayan, ortak sofralarda dayanışmanın sağlandığı kutsal bir aydır” dedi.

Mesajında Ramazan Ayı’nın paylaşma ve dayanışma duygularının arttığı çok önemli bir ay olduğunu kaydeden Başkan Gümüş, “Ramazan ayı bizleri birbirimize bağlayan, maneviyat duygularının en yoğun yaşandığı; ailelerin, komşuların, arkadaşların ortak sofralarda bir araya geldiği ve birlikteliğin sağlandığı bir aydır. Ülke olarak zor zamanlardan geçtiğimiz şu süreçte Ramazan Ayının gelmesiyle paylaşma ve kardeşlik duyguları daha da artacaktır. Menteşe Belediyesi olarak bizler de başta iftar soframızla ve tüm imkânlarımızla ihtiyaç sahiplerinin ve bölgemizdeki depremzedelerin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu zor günleri dayanışma ile atlatacağız. Ramazan Ayının ülkemize barış ve huzur getirmesini diliyor, tüm hemşehrilerimin Ramazan Ayını kutluyorum” şeklinde konuştu.