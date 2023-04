Başkan Gümüş Otizmli bireyler ile bir araya geldi

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle Muğla Zihinsel Engelliler Derneği ve Muğla Engelliler Derneği tarafından düzenlenen basın açıklamasına katılarak engelli bireyler ve aileleri ile bir araya geldi.

Sınırsızlık Meydanında düzenlenen basın açıklaması öncesinde Başkan Gümüş, engelli bireyler ve aileleri ile Menteşe Belediyesi tarafından hazırlanan otizm temalı pano önünde fotoğraf çektirdi.

Menteşe Belediyesi tarafından hafta nedeniyle farkındalık oluşturmak adına otizm temalı bir pano çalışması yaptıklarını kaydeden Başkan Gümüş, “Bizler her zaman özel çocuklarımızın ve ailelerin yanında olmaya devam ediyoruz. Onların ve ailelerinin her türlü ihtiyaçlarına cevap vermek, onlarla bir araya gelerek, onların yüzünde bir gülümseme oluşturmak bizler için çok önemli. Bugünde bu basın açıklamasına katılırken, farkındalık oluşturmak adına otizm temalı bir pano hazırlayarak derneklerimize destek verdik. Otizm eksiklik değil farklılıktır. Farklılığın farkındayız ve her zaman onların yanındayız” dedi.