Başkan Gümüş; “Kırmızı’dan Maviye dönmek bizim elimizde”

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, güncel Covid-19 risk haritasına göre Muğla’nın yüksek risk grubundaki 58 il arasında yer almasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gümüş, “Unutmayalım ki hiçbir kurumun alacağı tedbir, vatandaşın kendi başına alabileceği basit önlemler kadar güçlü ve etkili olamaz. Sağlığımızı korumak, kentimizi yüksek riskli statüden çıkarmak tamamen bizim elimizde” dedi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Sağlık Bakanlığı’nın 29 Mart tarihinde yayınladığı güncel risk haritasına göre Muğla’nın da yüksek risk grubundaki 58 il arasında yer almasına ilişkin açıklamada bulundu. Başkan Gümüş, ‘’İlimizde korona virüs salgının ilerleyiş durumunu yakından takip ediyoruz. Verilerin günden güne artış göstermesinin en büyük nedeni, kısıtlamaların hafifletilmesiyle birlikte sosyal mesafe kurallarına uyulmada gösterilen dikkat ve özenin azalmasıdır. Unutmamalıyız ki, pandemiye karşı en güçlü silahımız tedbirlerdir. Tedbirlere uymak için kısıtlamalara ya da yasaklara ihtiyacımız yok. Muğla’mızı salgından kurtaracak olan şey, tedbirlere uymaktır. Menteşe’de hepimiz birbirimizin sağlığından sorumluyuz. Koronavirüse yakalandığımız zaman, sevdiklerimizin de sağlığını riske attığımızı unutmamalıyız. Bu nedenle kimsenin bizi uyarmasını beklemeden maske, mesafe ve hijyen kurallarına sıkı sıkıya uymalıyız. Bugün kırmızı statüdeki ilimizin yeniden turuncuya, devamında sarıya ve maviye dönüşmesi bizim elimizde” dedi.

Menteşe Belediyesi olarak, korona virüse karşı alınacak tedbirler kapsamında tüm sorumlulukların yerine getirildiğini ifade eden Başkan Gümüş, “Bu süreçte daha da dikkatli olmalı, kişisel tedbirlerimizi arttırmalıyız. Unutmayalım ki hiçbir kurumun alacağı tedbir, vatandaşın kendi başına alabileceği basit önlemler kadar güçlü ve etkili olamaz. Sağlığımızı korumak, kentimizi yüksek riskli statüden çıkarmak tamamen bizim elimizde. Yeter ki salgınla mücadelede rehavete kapılmayalım ve tedbirlerin önemini aklımızdan çıkarmayalım” diye konuştu.