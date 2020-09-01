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Başkan Gümüş evi yanan vatandaşı ziyaret etti
MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANI BAHATTİN GÜMÜŞ, KARABAĞLAR YAYLASI MEVKİİNDE EVİ YANAN VATANDAŞI ZİYARET EDEREK BELEDİYE OLARAK AİLENİN YARALARINI SARMA KONUSUNDA GEREKİN YAPACAKLARINI AÇIKLADI.
MUĞLA 01.09.2020, 14:46
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Menteşe İlçesi Karabağlar Yaylasında Mehmet Ali Ünal isimli vatandaşa ait ahşap yayla evinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında ev tamamen yanmıştı.
Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, eşi Sevilay Gümüş ve Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Ersöz ile birlikte evi yanan vatandaşı ve ailesini ziyaret etti. Başkan Gümüş, “Mehmet Ali Ünal kardeşimize ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Olayda can kaybı olmaması tek tesellimiz. Belediye olarak ailenin yaralarını sarma konusunda elimizden gelen ne varsa yapacağız. Büyükşehir Belediyemiz ve Kaymakamlığımız da konuyla yakından ilgileniyorlar. Ünal ailesine tekrar geçmiş olsun diyorum” diye konuştu.
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