Başkan Gümüş: “Cumhuriyet’in ilanıyla yeni bir devrin kapıları açıldı”

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş Cumhuriyet’in ilanının 99. yıl dönümü nedeniyle yazılı bir mesaj yayınladı. Gümüş, yayınladığı mesajında, “Bu yıl Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. Yılı. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk 29 Ekim 1923’de Cumhuriyet’in ilanıyla yeni bir devrin kapılarını açmıştır. Laiklik ilkesinin benimsenmesiyle çağdaş bir kimliğe kavuşulmuş, böylece özgürlükler ve demokrasi güvence altına alınmıştır” ifadelerine yer verdi.

Mesajında, Atatürk ilke ve devrimlerine her zamankinden daha fazla sahip çıkılması gereken bir dönemden geçildiğini vurgulayan Başkan Gümüş; “Cumhuriyetimizin kuruluşunun ikinci yüzyılına bir adım kala aynı coşku ve tutkuyu yüreklerimizde hissediyoruz. Bizler var oldukça Cumhuriyetimize, Atatürk ilke ve devrimlerine her zaman sahip çıkacağız. Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatmak ve yüceltmek en temel görevimizdir” dedi.

Başkan Gümüş mesajının devamında “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yıl dönümünü bu yıl da fener alayımız, halk konserimiz, açılışlar ve çeşitli etkinliklerle ilk günkü heyecanla kutlayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve vatanı uğruna canlarını feda eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 99. Yıldönümünü en içten dileklerimle kutluyorum” ifadeleri yer aldı.