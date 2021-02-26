Başkan Gümüş 9 mahalleyi ziyaret etti

Kırsal mahallelere yönelik mahalle toplantılarına Gülağzı ve Doğan Mahallesiyle başlayan Menteşe Belediye Başkanı Başkan Gümüş, bu kapsamda yaptığı toplantılara 9 mahalle daha ekledi. Belediye ekipleri ile mahallelere çıkartma yapan Başkan Gümüş, Denizova, Yenibağyaka, Algı, Yeniköy, Bağyaka, Meke, Dağpınarı, Zeytinköy ve Akbük mahalle sakinlerini muhtarları ile bir araya geldi.

Mahalle toplantılarına yönelik açıklama yapan Başkan Gümüş, pandemi koşullarına dikkat ederek, açık alanlarda kırsal mahalle toplantılarına başladıklarını belirtti.

Başkan Gümüş, “Ziyaret ettiğimiz 9 mahallemizde vatandaşlarımızla bir araya geldik ve sorunlarını dinledik. Mahallelerimizin ihtiyaçlarına yönelik yerinde planlamalar yaptık. Büyükşehir yasasında yapılan değişiklikle mahallelerin kırsal mahalle ve yerleşik alan düzenlemesi konusunda vatandaşlarımızı bilgilendirdik. Bu alandaki düzenlemeleri tamamlayan ilk belediye olarak ne vatandaşımızın ne de muhtarlarımızın herhangi bir başvuru yapmaları gerekmediğini, işlemler konusunda sadece Büyükşehir Belediye Meclisinde alınacak kararı beklediğimizi dile getirdik.’’ dedi.

Mahallelerde altyapı, yol bakımı ve yol çalışması, imar durumları gibi konularda bilgi alışverişi yaptıklarını ifade eden Başkan Gümüş, her mahalleyi ayrı ayrı ele aldıklarını belirterek şunları söyledi: “Toplantılar kapsamında Denizova mahallemizde bulunan bölge okulunu ziyaret ettik. Çocuklarımızın daha fazla spor ve oyun alanına sahip olması için çalışmalarımıza başladık. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün’ün tarıma destek kapsamında ekimi yapılan ve potansiyeli ile alternatif turizm olanağı sağlayan lavanta tarlasında incelemelerde bulunduk. Bu sezon Menteşe’de doğa ve kültür turizmi ile cazibe merkezi olan Yeniköy mahallemizde, yöre halkıyla ve muhtarımızla birlikte turizm sezonuna yönelik yapılabilecekleri değerlendirdik. Bunun yanında Bağyaka ve Meke mahallelerimizde Çok Amaçlı Sosyal Alanların düzenlenmesi ile görüşmeler yaptık. Yakın geçmişte yaşanan yangın ile gündeme gelen Zeytinköy mahallesinde bir dizi incelemelerde bulunduk. Bilindiği gibi evleri yanan vatandaşlarımız için yapılan yeni konutlarda Menteşe Belediyesi’nin kırsala yönelik hazırladığı Tip Projeler uygulanmıştı. Bu ziyarette de mahalle halkımızın yaralarının ne derece sarıldığını ve daha fazla neler yapılabileceğini görüştük. Mahalle toplantıları vatandaşlarımızın yaşadığı sorunun tespiti ve çözümü için çok önemli. Bu nedenle toplantılara devam edeceğiz. Belediyemizin imkânları dâhilinde vatandaşlarımızdan gelen tüm talepleri elimizden geldiği ölçüde yerine getireceğiz” diye konuştu.