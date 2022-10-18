Başkan Gümüş, “19 Ekim Muhtarlar Günü kutlu olsun”

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş yayınladığı mesajında ‘19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutladı.

Başkan Gümüş muhtarların halka en yakın yönetim birimi olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Menteşe’mizde 66 mahallemiz var. 66 Mahallemizin tamamına eşit mesafede yaklaşarak hizmet ulaştırıyoruz. En yakın mahallemizden, en uzak mahallemize kadar siyaset yapmadan hizmet üretiyoruz. Tabi bu hizmetlerimizin sağlıklı bir şekilde yerine ulaşmasında muhtarlarımız büyük bir emek harcıyor. Menteşe Belediyesi olarak bizler de muhtarlarımızla sürekli temas halindeyiz. Bunun için belediyemiz bünyesinde muhtarlık masası oluşturduk. Muhtarlık Masası ile Menteşe’de yaşayan vatandaşlarımızın ve bölgemizin karşılaştığı sorunları muhtarlarımızın aracılığı ile birinci ağızdan öğreniyor, en hızlı ve en sağlıklı şekilde çözüm üretiyoruz. Halkımız ile aramızda bir iletişim köprüsü görevi gören muhtarlarımız da vatandaşlarımızın taleplerini takip ederek bizleri bilgilendiriyor. Bu anlamda, bölgemizin kalkınması ve vatandaşlarımızın karşılaştığı sorunların çözümü için emek harcayan muhtarlarımızın ‘19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutlar çalışmalarında başarılar dilerim. Demokrasimizin temel taşı, en önemli yol arkadaşımız muhtarlarımız ile yan yana çalışmaya ve hizmet üretmeye devam edeceğiz”