Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir otokontrolün olmadığı sosyal medya mecraları tüm toplumlar için ciddi riskler oluşturmaktadır"
Başkan Ceylan Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası’nı kutladı
Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Belediye Başkanı Kamil Ceylan, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası nedeniyle İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret etti.
MUĞLA 14.05.2022, 11:23
Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Belediye Başkanı Kamil Ceylan, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası nedeniyle İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret etti.
Belediye Başkanı Kamil Ceylan’ı Köyceğiz Emniyet Müdürlüğü personeli karşıladı. Başkan Ceylan Emniyet Müdürlüğü personeli ile bir süre sohbet ederek, belediye olarak her zaman desteğe hazır olduklarını ifade etti. Başkan Ceylan, “Trafikte gecesini gündüzüne katan, afet zamanlarında toplumsal görevlerini yerine getirmekten kaçınmayan, tüm trafik ekiplerimize teşekkür ederim. Trafik Haftası kutlu olsun" dedi.