Başkan Bakırcı: “3. Lig kabusundan kurtulacağız”

Fethiyespor Salı günü oynayacağı play-off yarı final ikinci karşılaşmasından coşkulu taraftarıyla galibiyetle ayrılarak final oynamak istiyor.

Teknik direktör Selahaddin Dinçel yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Fethiyespor ekibi, çalışmalarına hız verirken, Kulüp Başkanı Esat Bakırcı ise antrenmanları yakından takip ediyor. Tüm taraftarları Fethiye Şehir Stadı’nda oynanacak olan maça davet eden Kulüp Başkanı Bakırcı; “Beşkaza ruhu taşıyan herkesin bu maça vakit ayırmasını istiyoruz. Bu maçı kazanıp finalde de başarıp üçüncü lig kabusundan da kurtulacağız” dedi.

3. Lig 3. Grup’ta play-off yarı final ikinci maçında Ofspor’u ağırlayacak Fethiyespor, teknik patron Selahaddin Dinçel yönetiminde hazırlıklarını sürdürüyor. 1-1 lik maçın rövanşını kazanmak isteyen lacivert beyazlılar Fethiye Şehir Stadı’ndaki antrenmanı hareketli müzik eşliğinde gerçekleştirdi. Türk müziğinin hareketli şarkıları eşliğinde yaklaşık iki saat çalışan lacivert beyazlıların antrenmanı renkli görüntülere sahne oldu. Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı’nın da baştan sona takip ettiği idmanda, futbolcuları taraftar da yalnız bırakmadı. İdmanda gol provaları üzerine çalışma yapılırken Teknik Direktör Selahaddin Dinçel, son vuruşların daha dikkatli yapılması yönünde uyarılarda bulundu.

Kritik maç öncesi açıklama yapan Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı ise “Bir üst lige çıkmak için 180 dakikamız kaldı. Bu işi başaracak güçteyiz. Salı günü galip gelip finali de geçeceğiz. Ancak bunu başarırken ikinci yarıdaki karşımıza çıkarılan engelleri de geçmiş olacağız. Üçüncü lig kabusundan inşallah kurtulacağız. Protokol dahil herkesi Salı günü maça bekliyoruz. Futbolcular sahada, taraftarlar tribünde görevlerini yaparsa bu işi başarmış olacağız. Beşkaza ruhu taşıyan herkesin bu maça vakit ayırmasını istiyoruz. Final maçını da geçip, 2. lige çıkan takım olmak istiyoruz. Ofspor maçında Serhan ve Alihan’ın pozisyonlarında, hakemin penaltı vermemesi bizim aleyhimize davranıldığını gösteriyor. Yapacak bir şey yok. Futbol oynayarak gol atarak kazanmak istiyoruz. İnanıyorum ki Salı günü turu geçip ardından finali de geçen Fethiyespor olacaktır” dedi.