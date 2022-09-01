Başkan Aras’tan Barış Günü mesajı

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “1 Eylül Dünya Barış Günü” dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘’Zorunlu ve hayati olmadıkça, savaş cinayettir.’’ sözleriyle mesajına başlayan Başkan Aras şunları ifade etti:

“Bu sözler, dünyanın en büyük komutanlarından biri olan Mustafa Kemal Atatürk’e aittir. En başından beri barışa adanmış olduğunu bildiğimiz Anadolu’nun Bağımsızlık Zaferi’nin Yüzüncü Yılını aynı zamanda “Barışın da Yüzüncü Yılı” olarak kabul ediyoruz. Bir yıl sonra kuruluşunun yüzüncü yılını kutlayacağımız Cumhuriyetimizde ve tüm dünyada barışı kalıcı hale getirmek büyük bir sorundur. Bu zorlu sınavı başarıyla verebilmek için insanların birbirlerini anlamaya ve çevreye daha saygılı olmaya ihtiyacı var. Duyarlı ve saygılı olmak içinse bilime, sanata ve edebiyata ihtiyaç var. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk; yol haritasını çizdiği, Türk Ulusuna hedef olarak gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmanın ön koşulunu; “Yurtta Barış, Dünyada Barış” sözleriyle ifade etmiştir. Uygarlıkların ilerleme ve gelişmesi sadece ekonomik ve teknolojik anlamda değil, barışın temel unsuru olan sosyal ve çevresel dengenin korunması ve öncelik haline getirilmesinin temel politika olarak benimsenmesiyle de olacağını öngörmeliyiz. Bununla birlikte; iç huzurun ve dünya barışının önündeki en büyük tehditler olan sınıfsal çatışmalar ile etnik ve dini ayrışmaların ortadan kaldırılması ancak ve ancak demokrasi, vicdan özgürlüğü, insan hakları ve özgürlüklerin korunması ve çalışma koşulları gibi sosyal adaletsizliklerin dengelenerek yoksulluğun önüne geçilmesi ile mümkün olabilecektir. Bizler, sadece birbirimizle değil çevreyle de barış içinde yaşamayı amaç edinmeliyiz. Böylelikle insan hak ve özgürlüklerine olan saygı yanında doğaya ve çevreye olan saygının güçlendirilmesi ile dünya barışı çok daha kalıcı hale gelecektir. 1 Eylül Dünya Barış Günü kutlu olsun”