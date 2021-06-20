Başkan Aras’tan Babalar Günü mesajı

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

“Her özel günde, bizi biz yapan duygularımızla, değerlerimizle, sevdiklerimizle kucaklaşma şansı elde ediyoruz.” diyerek sözlerine başlayan Aras, mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Bugün de o özel günlerden biri: Yaşamımızın her anında rol model kabul ettiğimiz, hayatımızın en güçlü ve en özel yanı babalarımızı hatırlamak, sevgimizi ifade etmek, bu zor günlerde onlara da bize de iyi gelecektir. Kişisel ve toplumsal ilişkilerimizde, bize öğütleri ve öğrettikleri ile örnek olan, varlıkları ve sevgileriyle güç bulduğumuz babalarımıza verebileceğimiz en güzel hediye; paylaşma ve sorumluluk duygusuyla, huzur ve barış içinde yaşanılası bir dünyayı inşa etmek ve geleceğe taşımak olacaktır. Yaşamımızın en önemli insanları, koca çınarları babalarımızın önünde saygıyla eğilirken Nazım Hikmet’in dizeleri rehberimiz olsun; “ Baba! Babam, ağabeyim, kardeşim, arkadaşım! Ne zulüm, ne ölüm, ne korku. Başımı eğmez! Yalnız senin elini öpmek için. Eğilir başım. Bu duygularla; Babalar Gününüzü Kutluyor, ebediyete uğurladığımız tüm babalarımızı saygı ve rahmetle anıyorum.”