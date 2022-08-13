Başkan Aras’a Belçika heyetini ağırladı

Belçika’nın Ankara Büyükelçisi Paul Huynen ve beraberindeki heyet, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı ziyaret etti.

Büyükelçi Huynen ile birlikte Belçika Ankara Büyükelçiliği Konsolosu Marc Mouton ve Belçika Bodrum Fahri Konsolosu Onursal Dylan Özatacan’ın da katıldığı ziyarette turizm açısından ve kültürel açıdan karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi yönünde konular konuşuldu. Belçika’nın Ankara Büyükelçisi Paul Huynen, iki milletin 185 yıla dayanan bir iş birliği geçmişi olduğunu vurgulayarak Belçika’da 200 binin üzerinde Türk kökenli vatandaşın bulunduğunu, bu nedenle Türk kültürü ve ortak değerleri iyi bildiklerini belirtti. Hem ülke olarak hem de Bodrum özelinde karşılıklı iş birliği yapılabilecek birçok konu ve uygun projelerin hayata geçirilebileceğini söyledi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise Bodrum’un Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun 2030 yılını hedefleyen 5 misyonundan biri olan İklim Değişikliğine Uyum ve Toplumsal Değişimine dahil olduğunu belirterek özellikle iklim değişikliği ve küresel iklim krizinin önüne geçilebilmesi için birçok çalışma gerçekleştirildiğini ifade etti. Avrupa Birliği ile uyumlu yeni projelerin de hayata geçirileceği bilgisini veren Başkan Aras, iş birliğiyle gerçekleştirilebilecek tüm projelerden memnuniyet duyacaklarını söyledi.

Ziyarette, Bodrum Belediyesi’nin enerji ve iklim konularında Avrupa Birliği projeleri danışmanı Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar, hayata geçirilen ve devam eden projeler hakkında heyeti bilgilendirdi.