Başkan Aras, site yöneticileri ile buluştu

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla’nın Bodrum ilçesi genelinde bulunan sitelerin yöneticileri ile bir araya geldi.

Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce organize edilen ve Herodot Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya yarımada genelinde bulunan 420 site yöneticisi ve yönetim kurulu üyeleri, MUSKİ ve AYDEM yöneticileri ile Bodrum Belediyesi’nden ilgili birim müdürleri katıldı.

Altyapıdan üstyapıya, yollardan çevre düzenlemeleri, temizlik ve kaçak yapılaşmaya kadar bütün sorunların konuşulduğu toplantıda Başkan Aras, yöneticilere tek tek söz vererek taleplerini dinledi. Başkan Aras, toplantıda yaptığı konuşmada Bodrum’un pandeminin de etkisiyle çok sayıda göç aldığını buna bağlı olarak altyapıda sorunlar yaşandığını, belediyenin ve kurumların bu sorunların çözümü için var gücüyle çalıştığını belirtti. Yaşanan mağduriyetler ya da gecikmeler için hiçbir bahanenin olamayacağını ifade eden Başkan Ahmet Aras, "Sorunlar karşısında elimizden gelen budur deyip kenara çekilemeyiz tam aksine üzerine üzerine gideceğiz. Kurumlarımızla, ilgili tüm müdürlüklerimiz ve personelimizle tüm eksikleri bir an önce tamamlayıp vatandaşımızı altyapısıyla, üstyapısıyla tamamlanmış bir Bodrum’a kavuşturmak istiyoruz. Vatandaşlarımızla iş birliği içinde olmayı çok önemsiyor, bu toplantıların devam edeceğini ve belediyemizin tüm kanallarından sürekli iletişim halinde olacağımızı söylemek istiyorum” dedi.

Konuşmaların ardından soru-cevap kısmına geçilerek vatandaşların soru ve talepleri dinlendi. Halkla İlişkiler Birimi personellerinin, vatandaşların taleplerini tek tek kayıt altına almasının ardından toplantı sona erdi.