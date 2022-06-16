Başkan Aras Malta’da turizm forumuna katıldı

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Akdeniz Turizm Vakfı tarafından Malta’da düzenlenen Akdeniz Turizm Forumu’nda önemli açıklamalarda bulundu.

Malta Cumhurbaşkanı Dr. George Vella’nın ev sahipliğinde Akdeniz Turizmine katkı sağlayan ülkelerin onuruna başkent Valletta’da düzenlenen gala yemeğinde Malta hükümet yetkililerinin Bodrum’a gösterdikleri özen dikkat çekti. Akdeniz’i kalkındıran isimlere teşekkür plaketleri sunulan gecede Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da turizm alanında yürüttüğü çalışmalar ve bu çalışmalar sonucu Bodrum’un Akdeniz’de öncü bir destinasyon olması nedeniyle Malta Cumhurbaşkanı Dr. George Vella tarafından başarı ödülüne layık görüldü.

Başkan Ahmet Aras, Bodrum’un, dünyaca ünlü markaların buluştuğu bir destinasyon olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirterek, "Dünyaca ünlü otel ve restoran zincirleri kente girmek için kıyasıya rekabet halinde." dedi.

Forumun Akdeniz çevresindeki ülkelere ve dünya turizmine sağlayacağı katkıdan bahseden Aras, Türkiye’nin ve Bodrum’un turizm potansiyeli hakkında bilgiler verdi. Aras, Türkiye’nin turizmde gerçekleştirdiği çalışmalardan da bahsederek Bodrum’da son yıllarda gerçekleştirilen faaliyetleri anlattı.

Ahmet Aras, 3 bin 500 yıllık tarihiyle kadim medeniyetlerden miras aldığı uygarlığı, doğal güzellikleri ve özgün mimarisiyle öne çıkan Bodrum’un karakteristik özellikleriyle yerli ve yabancı turistler nezdinde cazibesini her geçen gün artırdığını söyledi. Yerli ve yabancı turistlerin bölgeyi "yeryüzü cenneti" ve "güzelliklerin buluştuğu yer" olarak tanımladığını aktaran Aras, Bodrum’un salgın döneminde artan nüfusundan da bahsetti.

“Bodrum, yatırım fırsat olarak görülüyor”

Bodrum’un, dünyanın dört bir yanından üst düzey gelire sahip turistlerin uğrak noktası haline geldiğini söyleyerek Bodrum’un turizmde geldiği son noktaya değinen Aras, şunları kaydetti:

“Pansiyonculukla başlayan turizm yolculuğunda büyük kitlelere hizmet ederek devam eden Bodrum, şimdi de dünyaca ünlü markaların buluştuğu bir destinasyon olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Dünyaca ünlü otel ve restoran zincirleri kente girmek için kıyasıya rekabet halinde. Mega ve süper yatlara hizmet veren markalar ile önemli konut markaları da Bodrum’da yatırım için fırsat kolluyorlar. Şu anda Bodrum’a yapılacak yatırım bir fırsat olarak görülüyor. Çünkü Bodrum tarihiyle olduğu kadar eğlence sektörü, gastronomisi ve dillere destan mavi yolculuğuyla; yelken sporları ile kültür ve sanatın başkenti olma yolunda ilerlemesiyle adından söz ettiriyor."

Başkan Aras’tan iklim hassasiyeti çağrısı

Başkan Aras, turizm sektöründe yaşanan dönüşümden bahsederek turizmi karbon ayak izinden arındırmak için yeni çözümlerin üretilmesi ve yeniliği artıran yatırımların yapılması gerektiğini vurguladı. Sürdürülebilir turizm için bilgi ve teknolojiyi daha etkin, hızlı ve duyarlı hale getirmek gerektiğini ifade eden Aras, çevre ve iklim konusunda kaygılı olan ülkelerin orta ve uzun vadede kazançlı çıkacağını anlattı.

Başkan Aras, “Biz Bodrum’da iklim konusunda çok hassasız. Kısa süre önce AB Komisyonunun 2030 yılını hedefleyen 5 misyonundan biri olan İklim Değişikliğine Uyum ve Toplumsal Değişimine dahil olduk. Tüm ülkelere de bu konuda hassas olmaları ve turizmde sürdürülebilirliği yakalama çağrısında bulunuyoruz. Turizm kaynaklarını doğru kullanan ve tahrip etmeyen ülkeler bu varlığı geleceğe miras bırakabilir” diye konuştu.

Turizmde teknoloji kullanımına da dikkat çeken Aras, ülkelerin dijital dönüşüme ağırlık vermesi gerektiğinin altını çizdi.

“Bodrum, Akdeniz’in en önemli turizm destinasyonu”

Başkan Ahmet Aras, Bodrum’un Akdeniz’in bir incisi olduğunu belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

“Bodrum olarak Akdeniz’in en önemli turizm destinasyonuyuz. Elimizdeki varlıklar ve sahip olduğumuz potansiyel Akdeniz’deki diğer tüm destinasyonlardan daha fazla. Popülaritemiz çok yüksek. Bodrum’u Akdeniz’in lider turizm merkezi haline getirmek istiyoruz."

Aras, Akdeniz’i bir barış, demokrasi ve refah alanına dönüştürme çağrısında bulundu.