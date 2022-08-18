Başkan Aras, Leros Barış Festivali’ne katıldı

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile beraberindekiler Yunanistan’ın Güney Ege bölgesinde bulunan Leros Adası’na giderek Barış Festivali’ne katıldı.

Geçtiğimiz aylarda gerçekleşen ve Bodrum’un önemli festivallerinden olan İki Yaka Kültür Festivali’nde Bodrum’un misafiri olan Leros Belediye Başkanı Michalis Kolias, festivalde yaptığı konuşmada kardeşlik adımlarını İki Yaka Kültür Festivali’nde attıklarını ifade etti. Festival çerçevesinde gerçekleşen tüm etkinliklerin çok güzel olduğunu söyleyen Başkan Kolias, “Dostum Aras’a çok teşekkür ederim. Bizleri çok güzel ağırladı. Başkan Aras’ın bizlerin davetini kabul etmesinden de mutluluk duyuyoruz. Bodrum’dan gelen tüm misafirlerimize hoş geldiniz demek istiyorum” dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Michalis ile çok iyi arkadaş olduklarını söyleyerek, “Michalis Kolias ile barış ve demokrasi için birlikte adımlar atmaya başladık. Demokrasi ve barışın yerelden başladığını düşünüyorum. Bu sebeple bugün buradayız. Sevgili dostum, Sevgili Leros halkı bilin ki Bodrum’da da kardeşleriniz var. Sizleri Bodrum’da kalpten, yürekten ağırlamaktan çok mutlu olacağız. Her zaman Bodrum’a bekleriz.” şeklinde konuştu.

Festival çerçevesinde birçok etkinlik düzenlenirken, yöresel lezzetlerin sunumu yanında yerel sanatçılar sahne alarak Türkçe ve Yunanca şarkılar söylendi. Leros’ta güler yüz ve samimiyetle karşılanan Başkan Aras’a Başkan Yardımcısı İlknur Ülküm Seferoğlu ve Bodrum Belediyesi Meclis Üyesi Emre Köroğlu eşlik etti.