Başkan Aras, incelemelerde bulundu

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Dr. Mümtaz Ataman Caddesi’nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Aras, Aydem tarafından elektrik hattının yer altına alınma çalışmalarının büyük oranda bitmesiyle Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan üst yapı çalışmalarını yerinde inceledi.

İnceleme sonunda ilgili müteahhit firmaların yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Aras, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Mümtaz Ataman Caddesi’nde Aydem tarafından yaklaşık 2 ay önce başlayan çalışmalar büyük ölçüde bitti. Şimdi sadece montaj, enerjilendirme ve aydınlatma çalışmaları sürdürülmekte. Yine bazı kılçık yollarda da Aydem’in kazı çalışmaları devam ediyor. Aydem’in çalışmaları büyük bir ihtiyaç sonucu yapılıyor çünkü şu anda bölgemizdeki enerji ihtiyacı mevcut hatlarla, mevcut direk üstü hatlarla ihtiyacı karşılayamayacak durumda. Bu yüzden köşk tipi trafolar yapılıyor ve enerji nakil hatları yer altına alınıyor. Şu anda yapmamız gereken, kışı geçirmek için enerji kesintilerinin önüne geçmek için yapmamız gereken bir çalışma.”

Aydem’in çalışmaları dışında bölgede MUSKİ’nin de çalışmaları olduğunu belirten Başkan Aras, sözlerine şöyle devam etti:

“Artık bu çalışmaların ardından üst kaplama, kaldırım ve çevre düzenleme çalışmaları sürdürülmekte. Yaklaşık 10 gün önce başladı bu çalışmalar. Öncelikle mevcut asfalt kaplama trencher ile kazınarak malzeme alınıyor ve eski kaldırımlar sökülüyor. Tabii ki bu belli bir zaman alıyor. Bu 10 günlük çalışmada da bayağı bir yol alınmış, müteahhit firmamız ve Büyükşehir Belediyemizin ilgili birimleri burada çalışmalarını sürdürüyorlar.”

“Problemler geride kalacak”

Çalışmalar sırasında istenmeyen durumlarında yaşanabildiğini belirten Başkan Aras, “Bu bölge söz verildiği tarihte yetiştirilmeye çalışılacak. Eğer belli bir süre gecikme olursa da vatandaşlarımızdan şimdiden anlayışları için teşekkür ediyoruz, çalışmalardan dolayı yaşanan olumsuzluklar nedeniyle de özür diliyoruz.” diyerek çalışmaların bitmesinin ardından bütün sıkıntıların geride kalacağını belirtti.

Başkan Aras, sözlerini şöyle tamamladı:

“Çalışmalar bittikten sonra bütün problemler geride kalacak. Enerjimizi sağlıklı bir şekilde alacağız. Yolumuz düzgün olacak, kaldırımımız düzgün olacak ve burası farklı bir görünüme kavuşacak. Bütün bu çalışmalar bunun için yapılıyor.”

“24 saat hazırız”

Başkan Ahmet Aras ayrıca bölgedeki çalışmalar nedeniyle yaşanacak su kesintisi veya diğer aksaklıklar durumunda vatandaşlardan durumu, belediyenin ilgili iletişim hatlarından bildirmesini isteyerek şunları söyledi:

“Büyükşehir Belediyemizle, ilgili müteahhit firmamızla beraber, Aydem ile beraber Bodrum Belediyesi, sizlerin hizmetindedir. Sıkıntıları, sorunları ya da problemleri çözmek için 24 saat hazırız. Ben tekrar tüm vatandaşlarımıza anlayışları için teşekkür ediyor, verilen rahatsızlıktan dolayı da kendilerinden özür diliyorum.”