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Başkan Aras ikinci iklim zirvrsi buluşmasına katıldı

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Tepebaşı Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Yerel Yönetimlerde Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı Belediyeler Buluşması zirvesine katıldı.

MUĞLA 16.05.2022, 22:46
Başkan Aras ikinci iklim zirvrsi buluşmasına katıldı

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Tepebaşı Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Yerel Yönetimlerde Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı Belediyeler Buluşması zirvesine katıldı.

İlki Karşıyaka Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Belediyeler Buluşması’nın ikinci toplantısı “İklim Dostu Kent Planlama ve Tasarım” teması ile Tepebaşı Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Çok sayıda uzman ve belediye başkanının katıldığı etkinlikte iklim konusu detayları ile ele alındı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın da konuşmacı olarak katıldığı etkinliğe Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Şişli ve Kadıköy Belediyesi bürokratları, katılımcı belediyelerden meclis üyeleri, akademisyenler, sektör temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

“Gerçek hayat ve idealler arasında fark var”

Paneldeki konuşmasına Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın “Merhaba”sıyla başlayan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, gerçek hayat ile idealler arasında büyük çelişkiler yaşandığını belirterek, “Tam ters yönlere gidiyor ikisi aslında. Bunları nasıl bir araya getireceğimizi değerli hocalarımızın bu değerli fikirleriyle, küçük adımlarla, yavaş yavaş biz de tahayyül etmeye başladık, anlayabiliyoruz.” dedi.

Nüfus artışının da kentlerin kimliğini olumsuz etkilediğini, doğal yapının bozulmasına neden olarak iklim kriziyle çok yakından etkili olduğunu belirten Başkan Aras, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kent kimliği derken kentin tarihsel kimliği, mimari kimliği, sosyal, kültürel, özellikle kültür yozlaşması konusu, bu çok önemli bir şey. Bu, kentlerin kültürel kimliğini ortadan kaldırıyor. Daha önce o kent sürdürülebilir bir kent iken bir bakıyorsunuz artık sürdürülemez hale geliyor. Bunu da Bodrum özelinde çok ciddi bir şekilde yaşıyoruz. Kentler aynılaşıyor bir de. Aynılaşan, o küreselleşme dedikleri olayın kentlere indirgenmesi. Aynılaşma, nedir aynılaşma? Artık her kent kendi tarihinden, kültüründen, sosyal ya da ekonomik ya da doğal çevresinden koparak aynı kentler haline geliyor. Bu bizim gibi turizm kentleri için idam fermanı. Yani aslında turizm bir kültürel faaliyettir, doğal bir faaliyettir. Bunun sürdürülebilir olması gerekir. Bunun için de sizin kendi özgün kimliğinizi, yerel kimliğinizi mutlaka korumanız gerekir.”

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ise şunları söyledi:

“Yerel yönetimler olarak iklim değişikliğine karşı tecrübe paylaşımları yapmayı, yenilikçi çözümler üretmeyi, belediyeler arası dayanışmayı önemsiyoruz. Bu buluşmaya ev sahipliği yapmaktan onur ve mutluluk duyuyoruz. İklimle ilgili felaketler tüm dünyada gündemde, Türkiye de bu meselenin sonuçlarını en yoğun yaşayan coğrafyalardan bir tanesi. İklim bilimi, uzun yıllardır sera gazı emisyonlarını sıfırlamazsak çok daha sık ve aşırı hava olayları ile karşılaşacağımızı ortaya koyuyor. Hep birlikte günümüzün en önemli küresel çevre sorunu olan iklim meselesine odaklanmalıyız. Ertelemeden, birbirimizden güç alarak ilerleyelim ve iklim değişikliğine engel olarak dünyamıza sahip çıkalım”

Açılış konuşmalarının ardından Başkanlar Paneli gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Korayvelibeyoğlu ve Stefano Salata’nın yaptığı oturumun konuşmacıları Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras oldu. Panelde söz alan başkanlar, İklim Duyarlı Kentlerin Üretiminde Mekânsal Boyut, Tasarım, Planlama, İklim Uyum Sürecinin Hayata Geçirilmesinde Toplumla Birlikte Tasarlamak, Karar Verme Sürecine Dahil Etmek, İklim Krizi Konusundaki Sorunlara Karşın Uygulama ve Projeler konularında bilgiler verdi.

Etkinlik, Uygulamada Yenilikler ve Tasarruf adlı ikinci oturum ile devam etti. Ardından Tepebaşı Belediyesi’nin Melih Savaş Yaşam Köyü, Mustafa Kemal Atatürk Su Sporları Merkezi, Yeryüzü Ekoloji Okulu ve hizmet binasını kapsayan teknik gezi gerçekleştirilmesi ile buluşma sona erdi.

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