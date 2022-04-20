Başkan Aras, iftar programında kardeşlik vurgusu yaptı

Bodrum Belediyesi Mahalle İftar Programı, Dereköy-Peksimet mahallelerinde devam ederken, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras iftar programında yaptığı konuşmasında kardeşlik vurgusu yaptı.

Belediye Başkanı Ahmet Aras, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, Bodrum Ticaret Odası (BODTO) Başkanı Mahmut Kocadon, Dereköy Muhtarı Cemal Akhan, birim amirleri ile Dereköy ve Peksimet Mahalle sakinlerinin katıldığı iftar yemeği programı, Dereköy Düğün Alanı’nda gerçekleştirildi.

Yoğun bir katılımın olduğu iftar programında Başkan Aras ile BODTO Başkanı Kocadon vatandaşlara yemek dağıtımı yaptı.

Mahalle sakinleriyle aynı sofrada buluşan Başkan Aras, “Kardeşlik barış, huzur daim olsun. Bu güzel günlerde, bu çok anlamlı günlerde, bu kutsal günlerde hep beraber olalım diye -mahallelerimizin hepsinde yapamadık ama- bazı mahallelerimizde iftar yemeklerimizi verelim dedik. Malum 56 tane mahallemiz var. Her mahalleye yetişmemiz imkânsız. Bu yıl ona yakın mahallemizde iftarımızı yapalım. Bundan sonraki sene de inşallah nasip olursa diğer mahallelerde de vatandaşlarımızla, dostlarımızla beraber oluruz diye düşündük. Bizim davetimizi kabul ettiğiniz için bu kutsal günde, Ramazan ayında bizlerin yanında olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah kabul etsin. Kardeşliğimiz dostluğumuz daim olsun. Afiyet olsun” dedi.

Bodrum Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen iftar programından duydukları memnuniyeti aktaran Muhtar Cemal Akhan, “Böyle bir toplu şekilde yemek düzenlediği için bir araya geldiğimiz için Bodrum Belediyesi’ne ve başkanımıza bu program için çok teşekkür ederim” dedi.