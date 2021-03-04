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Başkan Aras esnafı uyardı

İçişleri Bakanlığı’nın yeni kontrollü normalleşme genelgesi doğrultusunda, Muğla İli Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kurulu’nun kararlarıyla Bodrum’da da kısıtlamalarda azalmalar uygulanmaya başladı. Yeni normalleşme kurallarına tedbirleri elden bırakılmadan uyulması gerektiğine dikkat çeken Başkan Aras, "Özlediğimiz günlere kavuşabilmek için hep birlikte kurallara uyalım" dedi.

MUĞLA 04.03.2021, 13:39
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Başkan Aras esnafı uyardı

İçişleri Bakanlığı’nın yeni kontrollü normalleşme genelgesi doğrultusunda, Muğla İli Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kurulu’nun kararlarıyla Bodrum’da da kısıtlamalarda azalmalar uygulanmaya başladı. Yeni normalleşme kurallarına tedbirleri elden bırakılmadan uyulması gerektiğine dikkat çeken Başkan Aras, "Özlediğimiz günlere kavuşabilmek için hep birlikte kurallara uyalım" dedi.

Sağlık Bakanlığı verileri doğrultusunda yüksek riskli iller kategorisinde yer alan bölgemizde 2 Mart itibariyle kısıtlamalarda esnetmeler başlatıldı. Lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb. gibi yeme içme yerleri ile kıraathane ve çay bahçesi gibi iş yerleri için 07.00-19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile müşterilerine işyerinde hizmet sunacak şekilde çalışabilme imkânı, cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması, nikah merasimlerinde katılımcı sayısının 50’yi geçmemesi ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilmesi, okul öncesi eğitim kurumları ve özel eğitim okullarının tam zamanlı yüz yüze eğitim vermesi, Ortaokul 8. sınıfların haftada 12 ila 22 saat olacak şekilde seyreltilmiş yüz yüze eğitim alması başlıca normalleşme adımları içinde yer alıyor.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, alınan bu kararların her ne kadar esnaf ve vatandaşlarımızı bir nebze olsun rahatlatsa da hiç bir şekilde rehavete kapılmamak gerektiği söyledi. Bodrum’da vaka sayısının artış göstermemesi için herkesin kurallara sıkı sıkıya uyması gerektiğinin altını çizen Başkan Aras, "Yaklaşık bir yıldır hayatımızın en önemli parçası haline gelen, ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan pandemi sağlık, sosyal ve ekonomik yaşantımızı olumsuz yönde etkiledi. Sürecin başından bu yana Belediye olarak her türlü tedbir ve destekle halkımızın yanında olduk. Bugün geldiğimiz noktada, vatandaşlarımızın maske, mesafe ve hijyen başta olmak üzere tüm tedbirlere daha sıkı bir şekilde uymaları konusunda farkındalık oluşturmak için kampanya başlattık. Bodrum’daki tüm oda ve bazı dernekler ile birlikte hareket ettiğimiz farkındalık çalışmasında başlıca amacımız, Bodrum’un eski normal günlerine geri dönmesidir" dedi.

Başkan Aras, hep birlikte kurallara uyarak, aşı çalışmalarının da yaygınlaşmasıyla Bodrum’un güçlü bir şekilde turizm sezonuna gireceğini vurgulayarak "Hepimiz, üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeliyiz. Haritadaki turuncu tabloyu maviye döndürmek bizim elimizde. Birlikte çalışarak, bugünleri birlikte aşacağız" dedi.
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