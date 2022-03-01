Başkan Aras, Bodrum Şoförler ve Otomobilciler Odası yönetimini ağırladı

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Şoförler ve Otomobilciler Odası yönetimini makamında ağırladı.

Bodrum Şoförler ve Otomobilciler Odası’nın geçtiğimiz ay gerçekleşen genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Hasan Kablı ve yönetimi, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı makamında ziyaret etti. Hayırlı olsun dileklerini ileterek her zaman şoför esnafının yanında olduğunu belirten Başkan Aras, Oda Başkanı Hasan Kablı ve yönetim kurulu üyelerinin sorunlarını dinleyerek ortak çözüm arayışları yönünde fikir alışverişinde bulundu.

Ziyaretin ardından Bodrum Belediyesi Çağrı Merkezi’ne giden Başkan Aras ile Bodrum Şoförler ve Otomobilciler Odası yönetimi, çalışmalar hakkında bilgi alarak ulaşımla ilgili gelen şikayetleri dinledi.