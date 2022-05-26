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Başkan Aras: “Atık sular arıtmayla yeşil alanlarda kullanılacak”

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, halk ile bir araya gelerek vatandaşların sorunlarını dinlediği toplantıda, atık suların arıtmayla yeşil alanlarda kullanılacağını söyledi.

MUĞLA 26.05.2022, 10:41
Başkan Aras: “Atık sular arıtmayla yeşil alanlarda kullanılacak”

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, halk ile bir araya gelerek vatandaşların sorunlarını dinlediği toplantıda, atık suların arıtmayla yeşil alanlarda kullanılacağını söyledi.

Bodrum Belediyesi, bu yıl halk toplantılarının ilkini Bitez’de gerçekleştirdi. Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından Bitez Ağaçlı Kadınlar Kahvesi’nde gerçekleştirilen halk toplantısına, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Belediye Başkan Yardımcıları İlknur Ülküm Seferoğlu ile Önder Batmaz, CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan, MUSKİ İçme Suyu 1.Bölge Şube Müdürü Oğuz Kağan Bardakçı, ADM Elektrik Bodrum Şube Müdürü Mustafa Akdağ, Bitez Mahalle Muhtarı Seda Özgüçlü, meclis üyeleri, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Toplantı öncesinde Bitez Mahallesi’nde devam eden altyapı ve üstyapı çalışmaları hakkında ilgili birim müdürlerinden bilgi alan Başkan Aras, çalışmaları yerinde inceledi. Ziyaret esnasında mahalle esnafıyla da sohbet etme fırsatı bulan Başkan Aras, esnafın talep ve sorunlarını dinleyerek notlar aldı.

Bitez’in tarihiyle, kültürüyle ve doğal güzellikleriyle Bodrum’un en güzide yerlerinden birisi olduğunu ifade eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Bu yıl halk toplantılarına burada başlamak istedik. 3 yıldır imkanlar dahilinde Bitez’e gereken önemi vermeye çalışıyoruz. İlk çalışmamızı buradaki su taşkını problemlerini çözerek gerçekleştirdik. Burada gerçekleştirilen çalışma kolay değildi. Yıllardır konuşulan ama bir türlü yapılamayan bu çalışmayı ciddi bir yatırım gerçekleştirerek hep birlikte başardık. Bunun dışında özellikle içme suyu konusunda yaşanan sıkıntılar vardı. MUSKİ’nin belli bir program dahilinde gerçekleştirdiği çalışmalarla bu problem de büyük ölçüde çözüldü. Ancak patlaklardan dolayı zaman zaman geçici kesintilerle karşılaşıyoruz. Bu bütün Bodrum’un problemi. Çünkü DSİ’nin 2012’de yaptığı hatlar, tamamen çürük ve bu hatlarda sürekli patlamalar meydana geliyor. Tamiratlar gece, gündüz demeden 24 saat sürdürülüyor” dedi.

“Atık sular arıtmayla yeşil alanlarda kullanılacak”

Arıtma tesisine yapılan yatırımlardan da bahseden Başkan Aras, “Bodrum’un kanalizasyon ve arıtma tesisi ihtiyacı vardı. 2019’a kadar artıma tesisi varlığının mevcut nüfusu karşılama oranı yüzde 42’ydi. Şu anda yapılan yatırımlarla kavuşacağımız oran yüzde 92 olacak. Bertaraf edilen o atık sular da yapılan yatırımlarla gri su olarak yeşil alanları sulamalarda kullanılacak” dedi.

“Atatürk Caddesi’ni hizmete soktuk”

Aydem tarafından beton direklerden kurtulduklarını ifade eden Başkan Ahmet Aras, Bitez Mahallesi Atatürk Caddesi hakkında da şu bilgilere yer verdi:

“Evlere kapandığımız dönemde, elektrikle ısındığımız için şebekelere yüklenmelerle birlikte Bitez’de elektrik kesintileri yaşandı. Ama Aydem hiç durmadı, gerekirse mobil trafolarla gerekirse yeni hatlar çekerek bizi uzun süre elektriksiz bırakmadı ve sonrasında da kalıcı yatırımlar gerçekleştirdi. Beton direklerden ve tellerden kurtulduk ve kaldırımlarımızın önü açıldı. Altyapı yatırımları yapılırsa, elektrik, su ve kanalizasyon kazıları yapılırsa, üstyapı sorumlusu olan Bodrum Belediyesi de kendi üzerine düşeni yapıyor. Gördüğünüz gibi Atatürk Caddesi’ni bisiklet yoluyla kaldırımıyla ve asfalt çalışmasıyla aydınlatmasıyla orayı yapıp hizmete soktuk. Bu çalışmalar bittikçe Bodrum’a yakışır caddeler kazandıracağız”

MUSKİ’nin bölgede gerçekleştirdiği çalışmalarla ilgili bilgiler veren MUSKİ İçme Suyu 1. Bölge Şube Müdürü Oğuz Kağan Bardakçı ise şunları söyledi:

“Bu yıl Bitez’e yaptığımız yatırımların en büyüğü Muhtarlar Caddesi olarak bildiğimiz yerde sürekli patlayan hatların yapılmasıydı. Bodrum Belediyesi ile birlikte üst yapısıyla beraber oradaki problemi çözdük. Söğütlü Caddesi’nde su problemi olan yerlerimiz vardı, orayı da tamamladık. Bodrum Belediye’miz ile birlikte koordineli bir şekilde Bitez Köyiçi Caddesi’ni bitirmeyi hedeflemiştik orayı da bitirdik. Şimdi birkaç ara sokağımız kaldı. O sokaklar da bittikten sonra Bitez’de herkesin komple içme suyu şebeke hattı yenilenmiş olacak”

Bitez Muhtarı Seda Özgüçlü, Başkan Aras ve ekibine teşekkür ettiği konuşmasında, “Bitez’de yaşayan duyarlı sakinlerin burada olması mutluluk verici. Ben öncelikle Başkanımız Ahmet Aras’a ve gıyabında tüm personeline teşekkür etmek istiyorum. Bir telefonla her şikayetimize, her talebimize anında cevap vermişlerdir. Fen İşleri Müdürlüğü’müze ve Başkanımız Ahmet Aras’a tekrar teşekkür ederim” dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaklaşık 3 saat süren toplantıda vatandaşların talep ve sorunlarını dinleyerek notlar aldı. Halk toplantıları önümüzdeki haftalarda diğer mahallelerde devam edeceği öğrenildi.

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