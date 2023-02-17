Başkan Aras, afet bölgesinden döndü

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin hemen ardından bölgeye giden ve deprem bölgesindeki halka yardımların ulaştırılması için Bodrum Belediyesi Hatay-Arsuz Dostluk Kenti kurulmasını koordine eden Başkan Ahmet Aras, beraberindeki gönüllü grup ve bazı belediye personelleri ile birlikte Bodrum’a döndü. Başkan Aras gelir gelmez bölgedeki gözlemlerini ve yapılan çalışmaları kamuoyu ile paylaştı.

Bodrum Belediyesi toplantı salonunda, yerel ve ulusal basın temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen bilgilendirme toplantısında konuşan Başkan Aras, bölgede Bodrum’dan gönüllülerin ve belediye ekiplerinin çalışmalarına devam ettiğini ifade etti.

“Böyle bir tabloyu hayatımız boyunca unutamayız”

Deprem bölgesine gidişlerinden itibaren gerçekleştirilen koordineli çalışmalardan bahseden Başkan Aras, İskenderun-Arsuz bölgesinde ciddi bir yıkımla karşılaştıklarının altını çizerek afetin büyüklüğünü şöyle anlattı:

“Orada çok büyük bir yıkımla karşılaştık. Antakya diye bir şey kalmamış. Çok büyük bir alan. Arama kurtarma çalışmaları yapmak kolay değil. Oradaki çalışmalar için teknik ekipmanın, her şeyin olması gerekiyor. İğneyle kuyu kazılıyor. Çocuk, genç, yaşlı, engelli herkes sokaktaydı. Elektrik, su yok. Her yer yıkılmış. Çok büyük bir travma. Orası anlatılmaz; görmek ve yaşamak lazım.”

“Bodrumlular müsterih olsun; yardımlar yerine ulaştı”

Başkan Ahmet Aras, gerçekleştirdiği bilgilendirme toplantısında Bodrum’dan bölgeye yapılan tüm yardımları anlattı. Bodrum’dan giden gönüllü ve görevlilere belediye olarak araç gereç ve lojistik sağladıkları bilgisini veren Başkan Aras, bölgeye erken gittikleri için de tüm yardımları sistemli bir şekilde ulaştırdıklarının altını çizdi. Bölgenin yemek ihtiyacını gidermek üzere mobil mutfaklar kurduklarını, çadır kurulumları yaptıklarını ve Bodrum’dan gönderilen hiçbir yardımın da heba olmadığını söyledi.

Sağlık hizmeti desteği, çöp toplama hizmeti, su, tuvalet, çocuk oyun alanı gibi tüm destekleri kaymakamlıkla koordineli olarak gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Aras, konteyner kurulumlarının devam ettiğini ve bin 500 kişi kapasiteli 400’e yakın konteyner kuracaklarını söyledi.

Başkan Aras ayrıca, Belediyeden toplam 13 mimar, mühendis ve inşaat teknikeri personelinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde hasar tespit çalışması için Kahramanmaraş Pazarcık’ta bulunduğunu belirtti.

7 bine yakın deprem mağduru Bodrum’da

Bodrum’da misafir edilen depremzedelere de değinen Başkan Ahmet Aras, “Belediye olarak 200 civarında mağdur vatandaşı Bodrum’da misafir ediyoruz. Şu an Bodrum’da 7 bin kişi var. Bundan sonrası için devletimiz bir an önce kalıcı destekler yapmalı çünkü konu, boyutu sebebiyle belediyeyi aşıyor. Millet olarak, devlet olarak bu afetin de altından kalkacağımızı düşünüyoruz.” dedi.

Bodrum’un da deprem bölgesi olduğunun altını çizerek bu konuda da açıklama yapan Başkan Ahmet Aras, şunları söyledi:

“Bodrum’da acilen depremsellik etütlerinin yapılması gerekir. TMMOB ve diğer inisiyatiflerle toplanmalı ve iş birliğinde çalışmalar yürütmeliyiz. Bu, tek başına yapılabilecek bir şey değil. Depremsellik raporlarını bir an önce hazırlamalıyız. Olması muhtemel bir depremde hizmet verebilmek için önce kamu binalarının sağlam olması gerekir. Bu nedenle kendi binamız ile ilgili çalışmalar da yapmalıyız.”

“Bodrum’un kapasitesi dolu”

Sorulan bir soru üzerine Bodrum için öngörülen göç ile ilgili değerlendirmeler yapan Başkan Ahmet Aras, Bodrum’un taşıma kapasitesinin dolduğuna ve bu konuda çalışma yapılmasının gerekliliğine vurgu yaparak su, elektrik ya da jeolojik etütlerin de bir an önce yapılmasını önemli olduğunu söyledi.

“Amacımız halka hizmet etmek”

Son olarak Bodrum’da meydana gelen ve kamuoyuna da yansıyan bazı spekülasyonlara da değinen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Amacımız halka hizmet etmek. Tüm kamu kuruluşlarıyla koordineli olarak çalışıyoruz. Belediye herkesin belediyesidir. Belediye, Bodrum halkının temsilcisidir. Burada farklı ideolojilere sahip birçok kişinin bulunduğu kolektif bir çalışma var. Valimiz ve kaymakamımız ile her zaman iş birliği ve uyum içinde çalışıyoruz, devletimizin her zaman emrindeyiz.” dedi.