Basın toplantısı sonrası hatıra ormanı oluşturuldu

Muğla’nın Bodrum ilçesinden start alacak 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Hatıra Ormanı için ağaç dikme töreni gerçekleştirildi.

Bodrum’da bir otelde gerçekleştirilen basın toplantısının ardından Bodrum’da “57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Hatıra Ormanı” için ağaç dikme töreni gerçekleştirildi. Bisikletin fosil yakıt kullanılmayan, çevreci ve küresel ısınmanın önlenmesine çözüm olarak kısa mesafelerde alternatif ulaşım aracı olmasından hareketle Güvercinlik - Meşelik bölgesinde oluşturulan hatıra ormanına, bisikletçilerin 8 etapta kat edecekleri kilometre sayısı kadar fidan toprakla buluşturuldu. Bin 303 fidanın toprakla buluşturulduğu etkinlikte fidanlara can suyu verildi.

Muğla Valiliği ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğünün organize ettiği ağaç dikme törenine Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, bisiklet takımlarının yöneticileri ve öğrenciler katıldı.