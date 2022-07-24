Basın emekçileri, düzenlenen gecede buluştu

24 Temmuz Basın Özgürlüğü için Mücadele Günü, Basında Sansürün Kaldırılmasının 114. yılı dolayısıyla Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın ev sahipliğinde düzenlenen gecede, yerel ve ulusal medyanın emekçileri bir araya geldi.

Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından organize edilen, Yahşi Mahallesi’ndeki bir işletmede gerçekleştirilen etkinliğe yoğun bir katılım oldu. Düzenlenen geceye Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Belediye Başkan Yardımcıları, Muğla Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Süleyman Akbulut, Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cem Kaytan, Bodrum’da görev yapan ulusal ve yerel basın temsilcileri, gazetecilik sektöründe çalışanlar ve yerel medya kuruluşu sahipleri katıldı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yıllardır insanların haber alma özgürlüğü için canla başla çalışan basın mensuplarına teşekkür ederek başladığı konuşmasında değişimin ve dönüşümün yerelden başladığının altını çizerek yerel demokrasinin ve yerel basının önemini vurguladı. Başkan Aras sözlerine şöyle devam etti: “Bizler, eğer yerelde demokrasiyi, insan haklarını, basın özgürlüğünü içselleştirebilirsek bunun genel siyasete de yansıyacağını düşünüyorum. Bodrum’da sizlerin özgürce çalışıp yaşayabilmeniz için üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. İletişim konusunda zaman zaman sıkıntılar yaşayabiliyoruz ama bilin ki bu konudaki niyetimiz tamamen sizlerin eleştirilerini, sizlerin tavsiyelerini ve sizlerin fikirlerini dikkate aldığımız yönündedir. Yerel basının ayakta durması lazım, insanların ayakta durması lazım ama yerel basın ayakta duracak diye belediyenin verdiği destekten dolayı belediye hakkında yazıp çizmemek de söz konusu değil. Bu konuda ‘Aman bakın biz size destek veriyoruz siz de bizi eleştiriyorsunuz’ noktasında değiliz kesinlikle. Basın Özgürlüğü ve Mücadele Günü’nüz tekrar kutlu olsun. Özgürlük yerelde veya genelde hâkim olacak diye ümit ediyorum ve buna yürekten inanıyorum. Katıldığınız için çok teşekkür ederim.’’

Gecede gerçekleştirilen konuşmalarda basın mensupları, basın özgürlüğüne vurgu yaparak ülkedeki yerel ve ulusal basının durumunu değerlendirdi. Keyifli bir gece geçirdiklerinin altını çizen misafirler, böyle bir gecede bir arada olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Aras ve ekibine teşekkür etti.