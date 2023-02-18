Başhekim Togan Prof. oldu

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Turhan Togan Doçentlikten Profesörlüğe terfi etti.

9 Mayıs 2020 tarihinde Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi olarak atanan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Turhan Togan, 2 yıl beklediği Profesörlük unvanını 16 Şubat’ta aldı.

Başhekim Prof. Dr. Turhan Togan, profesörlük kadrosunun yanında Başhekimlik sözleşme süresi de aynı tarihte doldu. Hem Profesörlük unvanına, hem de yeni dönem için Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimlik görevi için sözleşme yenilendi.