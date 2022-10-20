Başarılı öğrenciler İl Milli Eğitim Müdürü Çay ile görüştü

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisi’nde Türkiye üçüncülüğü kazanan ve 425 proje arasından ilk 50 proje arasına girerek projelerini sergilemeye hak kazanan Muğla İmam Hatip Okullarının başarılı öğrencileri, danışman öğretmenleri ve idarecileri, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay’ı ziyaret etti.

Geçtiğimiz günlerde Ankara’da düzenlenen İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisi’nde “Sürdürülebilir Akıllı Şehirler” projesi ile Türkiye 3’üncülüğü elde eden Muğla Şehit Mehmet Çetin Anadolu İmam Hatip Lisesi takımı ödüllerini Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Din Öğretimi Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül’ün elinden aldı. Türkiye genelinde 425 proje arasından seçilerek ilk 50’de yer alan “Şehrimin Kültürü” projesi ile Yatağan Anadolu İmam Hatip Ortaokulu ve “Birimiz Hepimiz, Hepimiz Gelecek İçin” projesi ile Marmaris Anadolu İmam Hatip Lisesi takımları Ankara’da düzenlenen sergi ve ödül törenine davet edilerek projelerini sergileme imkanı yakaladı.

Ankara’da düzenlenen programdan dönen başarılı öğrenciler, danışman öğretmenleri ve okul müdürleri eşliğinde İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay’ı ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen buluşmada konuşan İl Müdürü Emre Çay “Bizleri gururlandırdığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hem devletimizin hem de Bakanlığımızın önemsediği İmam Hatip Okullarımızdaki bu başarılı örnekler, tüm Türkiye’ye örnek oluşturuyor. Ben bu anlamda tekrar danışman öğretmenlerimizi, onları destekleyen ve motive eden idarecilerimizi, proje çalışmalarında başarı gösteren öğrencilerimizi tebrik ediyorum” dedi.

Gençlerin akademik başarılarının yanında milli, manevi, ahlaki, insani değerleri özümsemelerinin önemine değinen İl Müdürü Çay, “Öğrencilerimizi çağın becerileriyle donatarak bilime sevdalı, milli kültüre duyarlı, ahlaklı ve faziletli, birikimini, insanlığın geleceği için değerlendiren bireyler yetiştirme hedefindeyiz” dedi.

Başarılı örneklerin ve model uygulamaların tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nce düzenlenen İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisi’nde yer alan 3 proje hakkında İl Müdürü Emre Çay, danışman öğretmenlerden ve öğrencilerden detaylı bilgi aldı.

Program sonunda İl Müdürü Emre Çay tarafından takımların danışman öğretmenlerine teşekkür belgesi, öğrencilere ise çeşitli hediyeler takdim edildi.