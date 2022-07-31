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Başarılı manken Özlem Yıldız plajın gözdesi oldu

Güzel manken Özlem Yıldız, önceki gün Bodrum Bardakçı Koyu’ndaki Azka Otel’in plajında görüntülendi.

MUĞLA 31.07.2022, 13:49
Başarılı manken Özlem Yıldız plajın gözdesi oldu

Güzel manken Özlem Yıldız, önceki gün Bodrum Bardakçı Koyu’ndaki Azka Otel’in plajında görüntülendi.

Tatilini Bodrum’da sürdüren Özlem Yıldız, Azka Otel’de güneşlenirken görüntülendi. Şezlongda uzanarak güneşlenen başarılı manken, bir ara yanında getirdiği kitabı açarak okudu. Yaklaşık iki saat boyunca kitap okuyan Yıldız, Bodrum’un bunaltıcı sıcağına daha fazla dayanamayarak kendini Ege’nin mavi sularına bıraktı.

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