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Başarılı Akademisyenler iftarda buluştu
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (MSKÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. TURHAN KAÇAR, BAŞARILI BİLİMSEL ÇALIŞMALARI İLE ÖNE ÇIKAN ÖĞRETİM ÜYELERİYLE İFTAR YEMEĞİNDE BİR ARAYA GELDİ.
MUĞLA 19.04.2023, 10:00
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, başarılı bilimsel çalışmaları ile öne çıkan öğretim üyeleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi.
Son 5 yıla ait atıf, bilimsel yayın, proje ve patent sayıları dikkate alınarak yapılan sıralamada öne çıkan MSKÜ’lü öğretim üyeleri Rektör Prof. Dr. Turhan Kaçar’ın davetlisi olarak SKS Daire Başkanlığı organizasyonunda Sıtkı Koçman Özel Salonda düzenlenen iftar yemeğİne katıldı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Sülün yemekte Rektör Kaçar’a eşlik etti.
İftar yemeği sonrasında Rektör Kaçar, çalışmaları ile Üniversiteye artı değer katan öğretim üyelerine plaket takdim etti ve teşekkürlerini iletti.