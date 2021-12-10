Barajlarda doluluk artıyor

Rize’den en fazla yağış alan il konumundaki Muğla’da kurak geçen iki yılın ardından Aralık ayında Menteşe, Marmaris ve Bodrum ilçeleri en fazla yağış olan bölgeler oldu. 1-8 Aralık tarihleri arasında Muğla Menteşe 237.1 mm, Bodrum’da 100 mm ve Marmaris’te 210.2 mm yağış gerçekleşti.

Muğla Sıtkı koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Uzaktan Algılama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, iklim değişikliğine bağlı olarak ortaya çıkan su tehdidinin ülkemizin hemen her noktasında kendini hissettirmeye devam etiğini açıkladı.

“Yangın sonrası taşkın riski”

Doç. Dr. Özçelik, “1 Ekim itibariyle sona eren 2021 su yılında, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün 12 Aylık Alansal Kümülatif Yağış Raporuna göre ülkemiz genelinde Toplam Yağışlarda ortalama yüzde 20’lik bir azalma gözlendi. Bazı noktalarda bu azalma yüzde 60’lara ulaştığı belirtildi. Güney Ege kıyıları özellikle Muğla ve çevresi kuraklık etkilerini yoğun bir biçimde hissetmişti. Bölgede meydana gelen kuraklığın ve de kuraklığın tetiklediği orman yangınlarının bir tezahürü olarak zaman zaman şiddetli yağışlar gözlenebileceği ve de çıplak kalan bitki örtüsünün de etkisiyle taşkınlar oluşabileceğini ifade etmiştik” dedi.

Menteşe’ye 237.1 mm, Marmaris’e 210.2 mm yağış düştü

Ege Bölgesinde ve Muğla’da 2021 su yılının başından beri yağan yağışlarda mevsim normallerine göre önemli bir artış olmadığını dikkat çeken Özçelik, “Göllerimiz, barajlarımız, yeraltı sularımız, akarsularımız gibi karasal su kaynaklarımızdaki eksilmeyi telafi etmemiz mümkün olmamıştı. Aralık ayı başında Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünce sağanak yağış uyarısı yapılmış ve Muğla kıyı ilçelerinde 100 km/m2’nin üzerinde bir sağanak olabileceği dile getirilmişti. 1-8 Aralık tarihleri arasında Muğla Merkezde 237.1 mm, Bodrum’da 100 mm ve Marmaris’te 210.2 mm yağış gerçekleşmiştir. Bunun neticesinde, Bodrum Mumcular, Menteşe Merkez, Marmaris İçmeler, Orhaniye ve Hisarönü Mahalleleri başta olmak üzere farklı birçok noktada çok sayıda sel ve su baskınları meydana geldi” dedi.

Mumcular Barajında doluluk oranı yüzde 10 artı

Kentsel altyapısı sorunlu olan lokasyonlarda taşkın etkilerinin daha az hissedildiğini açıklayan Özçelik, “Bu taşkınları en az zararla atlatmamız sevindirici. Bodrum’a düşen yağışın şiddetinin nispeten düşük olması ve alansal dağılımının kentsel alanlardan uzak olması bu ilçedeki taşkın zararlarının artmasını önlemiştir. Diğer taraftan, üst havzalara düşen yağışlar, içme suyu sıkıntısı çeken bölge için olumlu etki yapmıştır. Bodrum’da düşen yağışlar neticesinde, doluluk oranı yüzde 10’un altında olan Mumcular Barajı’nda su seviyesi yüzde 20’lere çıkmıştır. Diğer taraftan, Geyik Barajında yüzde 20’lerde olan doluluk oranı yüzde 25’lere çıkmıştır. Bölgeye, miktarı yüksek şiddeti düşük yağışların gelmesiyle karasal su kaynaklarımızın kendini toparlaması mümkün olacaktır. Kuraklığın etkilerinin önümüzdeki yıllarda da devam edeceği dikkate alınarak, gelen yağışlar aylık ve havza bazlı izlenerek gerekli tedbirler geliştirilmelidir” dedi.