banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Kılıçdaroğlu’nun Şanlıurfa ziyaretinde gerginlik
Kılıçdaroğlu’nun Şanlıurfa ziyaretinde gerginlik
Kripto para borsası Bitrota’nın sahibi tutuklandı
Kripto para borsası Bitrota’nın sahibi tutuklandı
Okocha yeniden Kadıköy’de
Okocha yeniden Kadıköy’de
Tuzla’da Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın!
Tuzla’da Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın!

Barajlarda doluluk artıyor

Rize’den en fazla yağış alan il konumundaki Muğla’da kurak geçen iki yılın ardından Aralık ayında Menteşe, Marmaris ve Bodrum ilçeleri en fazla yağış olan bölgeler oldu. 1-8 Aralık tarihleri arasında Muğla Menteşe 237.1 mm, Bodrum’da 100 mm ve Marmaris’te 210.2 mm yağış gerçekleşti.

MUĞLA 10.12.2021, 13:00
Barajlarda doluluk artıyor

Rize’den en fazla yağış alan il konumundaki Muğla’da kurak geçen iki yılın ardından Aralık ayında Menteşe, Marmaris ve Bodrum ilçeleri en fazla yağış olan bölgeler oldu. 1-8 Aralık tarihleri arasında Muğla Menteşe 237.1 mm, Bodrum’da 100 mm ve Marmaris’te 210.2 mm yağış gerçekleşti.

Muğla Sıtkı koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Uzaktan Algılama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, iklim değişikliğine bağlı olarak ortaya çıkan su tehdidinin ülkemizin hemen her noktasında kendini hissettirmeye devam etiğini açıkladı.

“Yangın sonrası taşkın riski”

Doç. Dr. Özçelik, “1 Ekim itibariyle sona eren 2021 su yılında, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün 12 Aylık Alansal Kümülatif Yağış Raporuna göre ülkemiz genelinde Toplam Yağışlarda ortalama yüzde 20’lik bir azalma gözlendi. Bazı noktalarda bu azalma yüzde 60’lara ulaştığı belirtildi. Güney Ege kıyıları özellikle Muğla ve çevresi kuraklık etkilerini yoğun bir biçimde hissetmişti. Bölgede meydana gelen kuraklığın ve de kuraklığın tetiklediği orman yangınlarının bir tezahürü olarak zaman zaman şiddetli yağışlar gözlenebileceği ve de çıplak kalan bitki örtüsünün de etkisiyle taşkınlar oluşabileceğini ifade etmiştik” dedi.

Menteşe’ye 237.1 mm, Marmaris’e 210.2 mm yağış düştü

Ege Bölgesinde ve Muğla’da 2021 su yılının başından beri yağan yağışlarda mevsim normallerine göre önemli bir artış olmadığını dikkat çeken Özçelik, “Göllerimiz, barajlarımız, yeraltı sularımız, akarsularımız gibi karasal su kaynaklarımızdaki eksilmeyi telafi etmemiz mümkün olmamıştı. Aralık ayı başında Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünce sağanak yağış uyarısı yapılmış ve Muğla kıyı ilçelerinde 100 km/m2’nin üzerinde bir sağanak olabileceği dile getirilmişti. 1-8 Aralık tarihleri arasında Muğla Merkezde 237.1 mm, Bodrum’da 100 mm ve Marmaris’te 210.2 mm yağış gerçekleşmiştir. Bunun neticesinde, Bodrum Mumcular, Menteşe Merkez, Marmaris İçmeler, Orhaniye ve Hisarönü Mahalleleri başta olmak üzere farklı birçok noktada çok sayıda sel ve su baskınları meydana geldi” dedi.

Mumcular Barajında doluluk oranı yüzde 10 artı

Kentsel altyapısı sorunlu olan lokasyonlarda taşkın etkilerinin daha az hissedildiğini açıklayan Özçelik, “Bu taşkınları en az zararla atlatmamız sevindirici. Bodrum’a düşen yağışın şiddetinin nispeten düşük olması ve alansal dağılımının kentsel alanlardan uzak olması bu ilçedeki taşkın zararlarının artmasını önlemiştir. Diğer taraftan, üst havzalara düşen yağışlar, içme suyu sıkıntısı çeken bölge için olumlu etki yapmıştır. Bodrum’da düşen yağışlar neticesinde, doluluk oranı yüzde 10’un altında olan Mumcular Barajı’nda su seviyesi yüzde 20’lere çıkmıştır. Diğer taraftan, Geyik Barajında yüzde 20’lerde olan doluluk oranı yüzde 25’lere çıkmıştır. Bölgeye, miktarı yüksek şiddeti düşük yağışların gelmesiyle karasal su kaynaklarımızın kendini toparlaması mümkün olacaktır. Kuraklığın etkilerinin önümüzdeki yıllarda da devam edeceği dikkate alınarak, gelen yağışlar aylık ve havza bazlı izlenerek gerekli tedbirler geliştirilmelidir” dedi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Konyaspor 15 27
3. Fenerbahçe 15 27
4. Hatayspor 15 26
5. Başakşehir 15 25
6. Alanyaspor 15 24
7. Galatasaray 15 23
8. Karagümrük 15 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Giresunspor 15 19
13. Kayserispor 15 19
14. Altay 15 18
15. Antalyaspor 15 18
16. Gaziantep FK 15 18
17. Göztepe 15 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 15 14
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 15 10
Takımlar O P
1. Ankaragücü 15 30
2. Erzurumspor 13 28
3. Ümraniye 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. Samsunspor 14 22
7. Tuzlaspor 13 21
8. İstanbulspor 14 20
9. Kocaelispor 14 20
10. Gençlerbirliği 14 20
11. Boluspor 14 19
12. Adanaspor 15 19
13. Menemenspor 14 18
14. Bursaspor 14 17
15. Manisa FK 15 17
16. Denizlispor 14 15
17. Ankara Keçiörengücü 14 14
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 14 7
Takımlar O P
1. Man City 15 35
2. Liverpool 15 34
3. Chelsea 15 33
4. West Ham 15 27
5. Tottenham 14 25
6. M. United 15 24
7. Arsenal 15 23
8. Wolverhampton 15 21
9. Brighton 15 20
10. Aston Villa 15 19
11. Leicester City 15 19
12. Everton 15 18
13. Brentford 15 17
14. Crystal Palace 15 16
15. Leeds United 15 16
16. Southampton 15 16
17. Watford 15 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 15 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Sevilla 15 31
3. Real Betis 16 30
4. Atletico Madrid 15 29
5. Real Sociedad 16 29
6. Rayo Vallecano 16 27
7. Barcelona 15 23
8. Valencia 16 22
9. Athletic Bilbao 16 21
10. Osasuna 16 21
11. Espanyol 16 20
12. Mallorca 16 19
13. Villarreal 15 16
14. Celta de Vigo 16 16
15. Granada 15 15
16. Elche 16 15
17. Deportivo Alaves 15 14
18. Cádiz 16 12
19. Getafe 16 11
20. Levante 16 8