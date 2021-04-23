Balonlar çocuklar için göye yükseldi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Bodrum’da bir tören düzenlendi. Onlarca balon 23 Nisan’da dışarı çıkamayan çocuklar için gökyüzüne bırakıldı.

Bodrum Belediye Meydanı’nda düzenlenen törene; Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Belediye Başkanı Ahmet Aras, İlçe Garnizon Komutanı Güngör Gündoğan, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Özkan Yılmaz, Sahil Güvenlik Komutanı Binbaşı Utku Meral, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, gaziler, daire amirleri, oda başkanları, siyasi parti ve çeşitli STK temsilcileri, öğrenciler ve öğretmenler ile vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı’na İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin sunulması ile başlayan törende saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Mahinur Cemal Uslu 5. Sınıf öğrencisi Melek Kayıkçı, şunları söyledi: “Bugün Büyük Önder Atatürk’ün 23 Nisan 1920’de Türk Milletinin geleceği yolunda attığı adımlardan biri olan TBMM’nin açılışının 101’inci yıldönümünde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamak üzere toplandık. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hepimize kutlu olsun. 23 Nisan tarihimizin dönüm noktalarından biridir. Milletimiz egemenliğini, yurdumuzu ele geçirmek isteyen düşmanlara ve bunlarla işbirliği yapanlara karşı savaşarak kazanmıştır. Bu nedenle egemenliğimiz ulusal varlığımızın başında gelir. Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilen bir gündür. Dünyada kutlanan ilk çocuk bayramıdır.” dedi.

Ardından Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu öğrencisi Hivron Demir ve Şehit Barış Akay Anaokulu öğrencisi Burak Kocaevli 23 Nisan şiiri okudu. Tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının okunmasıyla sona erdi. Tören sonunda ay yıldızlı balonlar gökyüzüne çocuklar için bırakıldı, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras çocuklara “Nutuk” kitabı ve hediyeler verdi.