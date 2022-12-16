Bakır hırsızları JASAT timine yakalandı

Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde 22 bin TL tutarında bakır ev eşyası hırsızına JASAT ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre Muğla’nın Kavaklıdere ilçesi Yeni Mahalle Kanyaş mevkiinde bulunan iki evde yaklaşık 22 bin TL tutarında bakır ev eşyası çalındığı ihbarı alan Kavaklıdere ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri güvenlik kameralarından hırsızlık yapan Ö.K isimli şüpheliyi tespit etti.

Hırsızlık olayını gerçekleştirdiği ileri sürülen Ö.K.’nin evine operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri ve Muğla il jandarma komutanlığı JASAT timleri operasyonda 22 bin TL değerindeki bakır eşyaları ele geçirdi..

Hırsızlık şüphelisi Ö.K. isimli şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı.