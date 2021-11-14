banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Bulgaristan’da halk sandık başında
Bulgaristan’da halk sandık başında
Altının gram fiyatı 600’e çıkınca artık yanına yaklaşılmıyor
Altının gram fiyatı 600’e çıkınca artık yanına yaklaşılmıyor
Danıştay: Coca-Cola'nın içeriği araştırılsın
Danıştay: Coca-Cola'nın içeriği araştırılsın
Kars'ta kartpostallık gün batımı
Kars'ta kartpostallık gün batımı

Bakan Stijovic Bodrum’daki tohum merkezine hayran kalan

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile görüşmelerinin ardından Bodrum’a gelen Montenagro (Karadağ) Tarım, Orman ve Su Yönetimi Bakanı Aleksandar Stijovic Bodrum’daki tarım hizmetlerine hayran kaldı.

MUĞLA 14.11.2021, 09:58
Bakan Stijovic Bodrum’daki tohum merkezine hayran kalan

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile görüşmelerinin ardından Bodrum’a gelen Montenagro (Karadağ) Tarım, Orman ve Su Yönetimi Bakanı Aleksandar Stijovic Bodrum’daki tarım hizmetlerine hayran kaldı.

Ankara’daki temaslarının ardından iş insanı Turizmci Bülent Kaya misafiri olarak Bodrum’a gelen Bakan Stijovic, Bodrum Belediyesi’nin Mumcular Mahallesi’ndeki Tohum Merkezini ve Tarım Kampını ziyaret etti. Tohum merkezinde oldukça etkilenen Bakan Stijovic, Tarım kampında da uzun süre vakit geçirerek incelemelerinde Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun’dan ve Tayfun Yılmaz’dan bilgi aldı. Stijovic’e, Tarım Müdürlüğü Genel Müdürü Miroslav Cimbaljeviç, Ormancılık ve Avcılık İzleme Sektörü Başkanı Novica Tmusic de eşlik etti.

Stijovic, ziyaretlere ilişkin açıklamada bulunarak “Bodrum’da yaşadığım deneyim çok ilginçti. Bodrum’daki tarımla ilgili Bodrum Belediyesinin yaptıklarını Karada’da uygulamaya geçireceğim. Biz küçük bir ülkeyiz. Sadece tarım sektörü değil, ormancılık sektörü de bizim şu anda geliştirmekte olduğumuz bir alan. Aramızda bu sektörle ilgili ciddi anlamda farklılıklar var. Türkiye’nin çok daha önde olduğunu ifade edebilirim. Ama bu deneyimler bir takım iş birliklerle bu tecrübeleri paylaşarak bizde bu farkı kapatmak için çaba harcayacağız. Gelişmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Tüm Akdeniz bölgesine fidan dikmek lazım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı da Ankara’da ziyaret ettiğini söyleyen Stijovic, " Türkiye’ye 200 milyondan fazla ağaç dikilecek olması bence tüm Akdeniz’e yayılması gereken bir faaliyet. Bunun benzerini biz de ülkemizde yapacağız. Bunun bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Birlikte Türkiye’den iklim değişikliği ile mücadele etmenin evlatlarımız ve torunlarımız için çok önemli olduğuna dair çok güçlü bir mesaj gönderdik. Doğamızı gelecek için korumalıyız. Bu toplantıda gönderdiğimiz mesaj buydu. İçinde yaşadığımız iklim değişikliğiyle ilgili olarak çok ciddi anlamda iş birliği yapmamız gerektiğini, bu geleceği torunlarımıza bırakmak adına çok ciddi çaba harcamamız gerektiğini ortak bir dille paylaştık." ifadesini kullandı.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun da belediye olarak 2019’da tarımsal hizmetler müdürlüğünü kurarak ciddi bir faaliyet alanı oluşturduklarına dile getirerek “Karadağ’dan gelen misafirimiz var. Bodrum’daki tarımsal faaliyetlerimizin gösterdik. Bizlerle iş birliği içinde son derece önemlidir” şeklinde konuştu.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz ise Bakan Stijovic’in tohum merkezinden çok etkilendiğini ifade ederek “ Tohum merkezini gezen heyet çok şaşırdı. Kendilerinin de Karadağ’la ortak çalışmalar yapmak istediklerini biz ilettiler. Kendi ülkelerinde yerel tohuma dahir bir çalışma olmadığını bu fikrin çok doğru bir karar olduğunu bizlere iletti”.

Bodrum Programı boyunca Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun ve İş insanı Bülent Kaya heyete eşlik ederek tarım faaliyetlerinin yanı sıra Bodrum’un kültürel yerlerini de gezdirdi.

Bodrum’daki tarımsal hizmetlerin ardından Azka otel tarafından düzenlenen yemekte Muğla ve Bodrum protokolü ile buluştu. Yemeğe Muğla Valisi Orhan Tavlı, Bodrum Kaymakamı Bigehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun, Turizmci Bülent Kaya, iş insanları, dernek ve daire başkanları katıldı. Yemekte Bodrum Kaymakamı Bayar ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bakan Bakanı Aleksandar Stijovic hediyeler taktim etti.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6