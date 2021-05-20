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Bakan Pakdemirli Muğla’da Ekoturizm Rotasında incelemelerde bulundu

Tarım ve Orman Bakanı Dr.Bekir Pakdemirli, Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) Ekoturizm Eylem Planı kapsamında hayata geçirilen Ekoturizm rotasında incelemelerde bulundu.

MUĞLA 20.05.2021, 13:28
Bakan Pakdemirli Muğla’da Ekoturizm Rotasında incelemelerde bulundu

Tarım ve Orman Bakanı Dr.Bekir Pakdemirli, Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) Ekoturizm Eylem Planı kapsamında hayata geçirilen Ekoturizm rotasında incelemelerde bulundu.

Bakan Pakdemirli’ye Kavakarası Ekoturizm Rotasında yaptığı incelemede, Muğla Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Muğla Milletvekilleri, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak eşlik etti.

Orman Genel Müdürlüğü’nün Ekoturizm rotalarını tanıtmak için başlattığı "Yeşil Nefes Turları" kapsamında Kavakarası Ekoturizm Rotası’nda düzenlenen geziye, şarkıcı Murat Kekilli ile Bahar Akıncı, Abdi Baktur, Kenan Yıldırım ve Oğuz Totan gibi sosyal medya fenomenleri katıldı.

Çadırda konaklayan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, kamp ateşi başında yörenin gençleriyle sohbet ederek onlardan doğaya ve eko turizme bakış açılarını dinledi.

Bölgeye has endemik tür olan sığla ağaçlarıyla bezeli Ekoturizm rotasındaki gezi, sabah erken saatlerde doğa yürüyüşüyle başladı. Gezi sırasında katılımcılara, bölgede 65 milyon yıldır var olduğu bilinen Anadolu Sığla ağaçlarının şifa etkileri hakkında bilgi verildi.
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