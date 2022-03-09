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Bahçehir Koleji Marmaris Kampüsü açılıyor

2023 Eğitim-Öğretim yılında hizmete açılacak Bahçeşehir Koleji Marmaris Kampüsü’nün tanıtımı, basın toplantısı ile yapıldı.

MUĞLA 09.03.2022, 10:42
Bahçehir Koleji Marmaris Kampüsü açılıyor

2023 Eğitim-Öğretim yılında hizmete açılacak Bahçeşehir Koleji Marmaris Kampüsü’nün tanıtımı, basın toplantısı ile yapıldı.

Ülke genelinde 65 ilde 143 kampüsü ile eğitim faaliyetini sürdüren Bahçeşehir Koleji Muğla’daki 6. kampüsünü Marmaris’te açıyor. Marmaris’te bir otelin toplantı salonunda gerçekleşen tanıtımda Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Marmaris Kampüsü Kurucu Temsilcisi Doğan Dereköy, Genel Müdür Yardımcısı Savaş Boyar, SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan başta olmak üzere Bahçeşehir Koleji yönetim kadrosu ve eğitimcileri de yer aldı.

“27 yıl önce Bahçeşehir Koleji olarak yola çıktık”

Toplantıda konuşan Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, “Bahçeşehir Koleji şu an Türkiye’nin 65 ilde ve 143 kampüste hizmet ediyor. Önümüzdeki seneden itibaren bu sayımız 151’e ulaşacak. Bizim için bu nicelik ifadeleri çok önemli çünkü Türkiye’nin geleceğini yetiştirme hedefiyle Enver Yücel hocamızın liderliğinde 27 yıl önce Bahçeşehir Koleji olarak yola çıktık. Eğitim öyle bir iş ki; sadece kendi bünyemizdeki öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize dokunmuyor aslında Türkiye’nin tüm eğitim ekosistemine hizmet ediyoruz. Bundan da çok mutluyuz” dedi.

“Amacımız çocuklarımızı kaliteli eğitimle buluşturmak”

Marmaris’te açılacak olan kampüs hakkında bilgi veren Özlem Dağ, “Aslında oldukça uzun süredir Bahçeşehir Koleji bayrağı Muğla’da kaliteli eğitimi öğrencilerimizle buluşturuyor. Dalaman, Ortaca, Muğla, Bodrum ve Fethiye’den sonra bu eğitim öğretim döneminde de Marmaris’te kampüsümüzü açıyoruz. Amacımız tüm Türkiye’de olduğu gibi çocuklarımızı kaliteli eğitimle buluşturmak. Türkiye’nin eğitim lideri olarak amacımız dünyayla buluşan öğrenciler yetiştirebilmek. Burada da çok değerli bir kadroyla ve Akhisar Kampüsümüzde on yıldır birlikte çalıştığımız Kurucu Temsilcimiz Doğan Dereköy ile birlikte Marmaris kampüsünü açacağız. Elbette burada en büyük güvencemiz Marmaris halkı. Eğitime, öğretime önem veren, öğrencisiyle, velisiyle, okuluyla hep birlikte öğrencileri en iyi şekilde yetiştirmek için çalışan, buna gönül veren Marmaris halkı. Türkiye’de olduğu gibi Marmaris’te de bunun için varız” diye konuştu.

“Uzaktan Eğitimde dünya sıralamasında birinciyiz”

Basın açıklamasında konuşma yapan BUEK Başkanı ve Bahçeşehir Koleji Kurucusu Enver Yücel, Marmaris’te Bahçeşehir Kolejini açıyor olmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Yücel, “Marmaris’e Bahçeşehir Kolejini nihayet kavuşturduk, hayırlı uğurlu olsun. Türkiye’de veya herhangi bir ülkede gelişmiş nesil ancak eğitim önderliğinde olur. Eğitimin önderliğinden sapanların biliriz ki kalkınması da mümkün değildir” diyerek uzaktan eğitim alanında da ilk sırada olduklarını belirtti. Enver Yücel ayrıca, Bahçeşehir Kolejinin dünyada pandemi döneminde en iyi eğitim öğretimini devam ettiren kurum olduğunu da kaydederek “Almanya yapamadı, Amerika ve İngiltere geç başladı. Çünkü biz 20 yıl önce İstanbul’dan benim köyüme uzaktan öğretim yapan bir okul açtık. Buradan İstanbul’dan Giresun’a ders anlattık. O birikim bizde var.” ifadelerini kullandı.

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