Bafa Gölü’ndeki balık ölümleri araştırılıyor
EGE BÖLGESİ'NİN EN BÜYÜK GÖLÜ OLAN, MİLAS VE SÖKE İLÇE SINIRLARI İÇİNDEKİ BAFA GÖLÜ'NDE YAŞANAN BALIK ÖLÜMLERİYLE İLGİLİ OLARAK MUĞLA İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN ÇALIŞMA YAPILDI.
Ege Bölgesi’nin en büyük gölü olan, Milas ve Söke ilçe sınırları içindeki Bafa Gölü’nde yaşanan balık ölümleriyle ilgili olarak Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma yapıldı. Bölgede faaliyet gösteren Bafa-Serçin Su Ürünleri Kooperatifi yöneticileri, bölgede balıkçılık yapanlarla görüşüldü.
Türkiye’nin ender sulak alanlarından, birçok mahallenin geçim kaynağı, hem de onlarca canlının yaşam alanı, yaklaşık 300 bin kuşun barınağı olan Bafa Gölü’nde meydana gelen balık ölümlerinin geçtiğimiz günlerde basında geniş yer almasının ardından Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından inceleme çalışması başlatıldı.
İncelemeler sırasında bölgede faaliyet gösteren Bafa - Serçin Su Ürünleri Kooperatifi yöneticileri, üyeleri ve göl sınırları içerisinde yer alan mahalle muhtarları ile görüşmeler yapıldı.
Daha önceden yoğun olarak görülen balık ölümlerinin son 2 - 3 yıldır görülmediği, son yaşanan olayın ise kurak giden mevsim nedeniyle göldeki su seviyesinin düşmesi ile birlikte su seviyesinin arttırılması amacıyla
Menderes Nehri’nden göle su girişi yapılması, giriş yapan suyun ise kirli olması nedeniyle gerçekleşmiş olabileceği belirtildi.
Bu gibi sorunların yaşanmaması için Menderes’ten su girişinin yağışların başladığı zaman olmasının uygun olacağı ifade edildi. Gölde drone ile görüntüleme yapan ekipler, gölden analiz edilmek üzere su numuneleri aldı.
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