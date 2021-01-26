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Badem için seferber oldular

İki hafta önce Muğla’nın Bodrum ilçesinde ölüme terk edilen üç köpek yavrusundan birini, Bodrum Belediyesi ile hayvanseverler sayesinde Almanya’dan bir vatandaş sahiplendi. Geçici bir süre Ankara’da kalacak olan "Badem" in Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras bizzat Ankara’ya kendi eli ile götürdü.

MUĞLA 26.01.2021, 14:46
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Badem için seferber oldular

İki hafta önce Muğla’nın Bodrum ilçesinde ölüme terk edilen üç köpek yavrusundan birini, Bodrum Belediyesi ile hayvanseverler sayesinde Almanya’dan bir vatandaş sahiplendi. Geçici bir süre Ankara’da kalacak olan "Badem" in Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras bizzat Ankara’ya kendi eli ile götürdü.

İki hafta önce Dağbelen’de yemek ve su bulamayacakları bir yerde ölüme terk edilen yavru köpekler, tesadüf sonucu hayvan severler tarafından fark edilerek Turgutreis Geçici Hayvan Bakımevi’ne getirildi. Geçici yuvanın bulunmasının ardından, yavru köpeklerin en küçüğü Badem, Almanya’ya sahiplendirildi. Yurtdışı çıkış işlemleri tamamlanana kadar Ankara’da misafir edilecek olan Badem, Başkan Aras Badem’i uçağıyla Ankara’ya götürüldü.

Başkan Aras "sahiplenmelerin artması diliyorum"

Ankara’da önceden planlanan birtakım ziyaretleri olan Başkan Aras, Badem’i Ankara’ya götürmekten memnuniyet duyduğunu ifade ederek “Can dostumuzun sahiplendirilmesinden dolayı çok mutlu olduk. Yurtdışına çıkabilmesi için gerçekleştirilmesi gereken işlemler vardı, bu süreçte Ankara’ya götürülmesi gerekiyordu. Ben de programlarım dolayısıyla Ankara’ya gidecekken bu sorumluluğu severek üstlenmek istedim. Şimdi yeni yuvasına kavuşabilmesi için gerekli işlemler başlatılacak. Gösterdiği duyarlılık ve çabalarından dolayı gönüllümüz İnci Hanım’a, ona geçici yuva olarak sahip çıkan Bodrum’daki ailesi Ezgi ve Pınar Hanım’a, ayrıca Almanya’da bu dostumuzun yeni yuvası olacak Duru Hanım ve ailesine teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızdan ricam, hayvan dostlarımızın yaşam hakkına saygı göstermeleri ve onlara sahip çıkmaları. Biz belediye olarak bakımevlerimizde onların en iyi şekilde misafir edilmesi için çabalıyoruz, ancak onların ihtiyacı olan kendilerini aileden biri gibi hissedebilecekleri sıcak bir yuva. Bu sahiplendirmelerin artmasını diliyorum” diye konuştu.

Kent Konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubu Başkanı ve belediye bakımevi gönüllüsü İnci Kutay: "İki hafta önce Dağbelen’de ücra bir yere bırakılan 3 köpek, tesadüfen fark edilerek Bodrum Belediyesi Turgutreis Bakımevi’ne getirildi. İçlerindeki küçük bebek çok ağlıyordu. Ona Badem ismini verdik, ayrıca fotoğraf ve video çekerek sosyal medyada geçici yuva ilanı açtık. Pınar Hanım görmüş ve çok üzülmüş, ona geçici yuva olmak istedi. Fakat kendi evindeki köpeği kıskanınca Badem, Pınar Hanım’ın kızı Ezgi’nin evinde kalmaya başladı. Derken iki gün önce Berlin’den Badem’i evlat edinmek isteyen Duru Hanım tarafından arandım. Fakat hemen Almanya’ya götürülmesi mümkün değildi, yaklaşık dört ay sürebilen işlemler vardı. Geçici yuvada onca zaman kalması mümkün değildi. Duru Hanım’ın annesi Ankara’da yaşıyor. Bu dört ayı orada geçirebilirdi ama Covid 19 salgını dolayısı ile Pet nakil aracı bulmak çok zordu. Acaba Badem’i Bodrum’dan Ankara’ya götürebilecek iyi birisi var mıdır diye bir ilan açtım. Kimse çıkmadı. Bir kişi hariç. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras. Başkan programları dolayısıyla Ankara’ya toplantıya gidecekti ve Badem’i de yolculuk planına dahil etti. Bugün Badem yeni adıyla Luna, Başkan Ahmet Aras tarafından Ankara’ya, geçici yuvasına teslim edildi. Örnek alınması gereken bu davranışı için Başkan Ahmet Aras’a sonsuz teşekkürler ediyoruz” şeklinde konuştu.
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