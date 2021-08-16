Azka Sahne’de Seccad Mehmedi Rüzgarı

Bodrum’un gözde otellerinden Azka Otel’de önceki akşam, Seccad Mehmedi sahne aldı.

İranlı şarkıcı Seccad Mehmedi, yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalarak tatil için Bodrum’u tercih eden tatilcilere ve Azka Otel misafirlerine müzik ziyafeti yaşattı.

Seccad Mehmedi, performansı sırasında misafirleri arasında bulunan Rana’yı da sahnesine davet etti. Beraber birkaç parça seslendiren iki şarkıcı Rana ve Seccad Mehmedi dakikalarca alkışlandı.