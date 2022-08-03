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Azka Otel’de ünlü isimler eğlenceyi ikiye katlayacak

Bodrum Bardakçı Koyu’nun en gözde otellerinden Azka Otel, Türkiye’nin starlarını misafirleriyle buluşturmaya devam ediyor.

MUĞLA 03.08.2022, 11:59
Azka Otel’de ünlü isimler eğlenceyi ikiye katlayacak

Bodrum Bardakçı Koyu’nun en gözde otellerinden Azka Otel, Türkiye’nin starlarını misafirleriyle buluşturmaya devam ediyor.

Ağustos ayında sevilen sanatçılar “Azka Yaz Konserleri”yle unutulmaz anlar yaşatacak. “Azka Yaz Konserleri”nde 17 Ağustos Çarşamba Kuşum Aydın, 18 Ağustos Perşembe Gülşen, 19 Ağustos Cuma Özcan Deniz gibi ünlü isimler sevenlerine müzik ziyafeti sunacak.

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