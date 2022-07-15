Azka Otel sahibine sürpriz doğum günü partisi

Şarkıcı Hande Dönmez, önceki akşam Bodrum Bardakçı Koyu’ndaki Azka Otel’de yakın dostu ve aynı zamanda patronu olan Bülent Kaya’ya düzenlenen sürpriz doğum günü partisinde sahne aldı.

Azka Grup Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Kaya, yeni yaşını yakın dostları Özlem Yıldız, Sedefhan Oğuz, Açelya Elmas ve Sibel Vatandost ile birlikte kutladı. Düzenlenen sürpriz organizasyonda sahneye çıkan Hande Dönmez, "Bugün çok değer verdiğim yakın dostum, patronum Bülent Kaya’nın doğum gününü kutlarım. 28 yıldır müzik piyasasının içerisindeyim müziğe bu kadar destek veren, sanatçının bu kadar yanında duran bir insan görmedim onunla birlikte çalıştığım için çok mutluyum" diyerek Kaya’ya övgü dolu sözlerde bulundu.