Azka Otel misafirlerine sağlıklı yaşam sunuyor

Bodrum Bardakçı Koyu’nun gözdesi, kaliteli hizmet anlayışıyla yılın 12 ayı misafirlerini ağırlayan Azka Otel, Spa ve Fitness Center ile hayatın yoğun temposuna mola vererek keyifli vakit geçirmek isteyenlere unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Denize sıfır konumuyla beş yıldız otel hizmeti sunan Azka Otel, Fitness Centerda profesyonel eğitmenler eşliğinde, kişiye özel program uygulayarak; pilates eğitimi, serbest ağırlıklar ve vücut geliştirme istasyonu ile spor yapma fırsatı sağlıyor.

Otel yönetiminden yapılan açıklamada, "Stres ve yorgunluğunuza iyi gelecek, kendinizi yenilenmiş ve arınmış hissedeceğiniz Spa Merkezinde mevsimsel olarak ısıtılabilen kapalı havuz, geleneksel stilde dizayn edilen Türk hamamı, buhar banyosu, sauna, kar çeşmesi, solaryum ve kişiye özel uzman kadrolar ile cilt bakımı hizmetleri de veriliyor. Otel müşterilerimiz aynı zamanda Türk hamam kültürünün vazgeçilmezi olan göbek taşı ile tüm yorgunluğunu atıyor. Profesyonel masaj uzmanları eşliğinde Spa&Wellness merkezinde ihtiyacınız olarak masaj sizleri yeniden doğmuş gibi hissettirecek" denildi.