Ayta Sözeri’den muhteşem konser
YAKLAŞIK BİR YIL SONRA YENİDEN BODRUM ANTİK TİYATRO'DA KONSER VEREN AYTA SÖZERİ SÜRPRİZLERLE DOLU GECEDE KENDİSİNİ DİNLEMEYE GELENLERİ TAM ANLAMIYLA MEST ETTİ
Yaklaşık bir yıl sonra yeniden Bodrum Antik Tiyatro’da konser veren Ayta Sözeri sürprizlerle dolu gecede kendisini dinlemeye gelenleri tam anlamıyla mest etti.
Kerkisolfej organizasyonu ile gerçekleşen konserin ilk bölümünde Bodrumlular için hazırladığı özel repertuvarı seslendiren Sözeri, performansının ikinci bölümünde ise sahnesinde Gülden Karaböcek’i ağırladı. Karaböcek’ten kendisi için şarkı isteyen Ayta Sözeri, ’’Ömürlük bir şarkım olsun istiyorum.’’ dedi. Aldığı olumlu cevap karşısında mutluluğunu gizleyemeyen Sözeri, sahnesinde ağırladığı türk müziğinin usta ismi Gülden Karaböcek’le birlikte elele seyircileri selamladı.
İki saat süren performansını kariyerinde özel bir yere sahip olan ’’Yanayım yanayım’’ şarkısı ile yapan Ayta sözeri konserini alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde noktaladı.
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