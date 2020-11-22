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Aynı işyerine ikinci kez giren hırsızlar kameralara yakalandı

Muğla’nın Menteşe İlçesinde bir park içerisinde bulunan işletmeye ikinci kez giren hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı.

MUĞLA 22.11.2020, 21:15 22.11.2020, 21:58
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Aynı işyerine ikinci kez giren hırsızlar kameralara yakalandı
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Muğla’nın Menteşe İlçesinde bir park içerisinde bulunan işletmeye ikinci kez giren hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı.

Olay, Muslihittin Mahallesi Güneş Evi Parkı içinde bulunan işletmede meydana geldi. İşyerinde meydana gelen hırsızlığı anlayan işyeri sahibi, güvenlik kameralarını izledikten sonra durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından aynı işyerinden daha önce de hırsızlık yaptığı öğrenilen iki şahıstan birinin E.O. olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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